Ratifican prisión preventiva para Rosalinda “N”, esposa del ‘Mencho’

Para sorpresa de nadie, un juez federal decidió dejar en prisión preventiva a Rosalinda González (ahora Rosalinda “N”), cuyo nombre no dice mucho… pero una vez sabiendo que es esposa de Nemesio Oseguera, El Mencho, pues ahí la cosa “cambea”.

Ayer, 17 de enero, un tribunal federal simplemente ratificó lo que un juez había dictado desde noviembre del año pasado, respecto al futuro de Rosalinda “N”: seguirá en el Penal Femenil de Morelos, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con Reforma, la esposa del Mencho veía posible salir en libertad… no así el juez que le tocó, quien lo que vio es un alto riesgo de fuga de parte de la señora, por lo que desechó la opción de liberar a ésta.

Recordemos que en noviembre pasado Rosalinda fue aprehendida por segunda ocasión. La primera fue en 2018… sólo que aquella vez se peló. No al estilo Chapo, sino que, una vez que consiguió llevar su proceso en libertad, no se presentó a firmar como procesada… y, además, no acudió a dos citatorios, por lo que se le tuvo que hacer una nueva orden de aprehensión, la cual se cumplió en noviembre pasado. Así es como llegamos a este punto.

“Antecedentes que, a criterio del juez de control, evidenciaban que la imputada no tenía voluntad de enfrentar su proceso en libertad, impidiendo, así, que éste continuara su curso. Aunado con que tal comportamiento de la imputada no había sido controvertido en la audiencia”, señala el fallo del Tribunal.

Para ver si conseguía la prisión domiciliaria, la esposa del Mencho acusó que la prisión preventiva que se le dictó el 16 de noviembre pasado fue violatoria, ya que no se pidió su expediente médico al Penal Femenil de Morelos… de haberlo hecho, las autoridades sabrían que tiene padecimientos cardiacos, glaucoma e hipertensión arterial.

Sin embargo, se consideró que los problemas de salud no son un obstáculo para imponer la prisión preventiva. Al menos en el caso de Rosalinda González… y, por ello, ni siquiera se checó el expediente médico para ratificar la prisión preventiva.

Rosalinda González, además de ser esposa del Mencho, es identificada como el vínculo que une al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con “Los Cuinis”. Bastante estrecha la relación, ya que Rosalinda es hermana de Abigael González, líder de este último grupo criminal mencionado.