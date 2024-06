El 2 de junio está básicamente a la vuelta y muchos ya están con la INE en mano para ser parte de ‘la fiesta de la democracia’, pues será este próximo domingo cuando se llevarán a cabo las Elecciones 2024, uno de los procesos electorales más grandes registrados en nuestro país.

Y es que en estas elecciones los ciudadanos mexicanos no sólo elegirán a quien ocupará el cargo de presidente de México, sino que también se definirán otros 20 mil cargos entre diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, alcaldías, regidurías y más.

Foto: Crisanta Espinosa-Cuartoscuro.

El próximo 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones de 2024

Claro que si bien los otros cargos son numerosos y no dejan de ser importantes, son las elecciones a la Presidencia de la República las que más captan la atención, ya que este domingo se definirá quién de los tres candidatos estará en el poder por los próximos 6 años.

Como seguramente lo han visto en redes sociales (con unas campañas que parece duraron AÑOS), hay mucha gente dividida e indecisa entre cuál candidato elegir. Aunque claro, también están otros que sólo saldrán a ejercer su derecho para anular el voto.

Más de 20 mil puestos se votarán, entre ellos el de la Presidencia de la República

Sea cual sea el caso (si ya saben por quién votar o no quieren darle el beneficio de la duda a nadie), lo cierto es que es muy importante que las personas salgan a ejercer su voto el próximo 2 de junio y pongan su granito de arena para que la democracia en México exista.

Ya que si buscan razones de más para salir a votar a sus casillas correspondientes este domingo (acá les decimos cómo pueden ubicar en dónde les toca, en caso no hacerlo), les contamos que varios establecimientos y cadenas conocidas darán un regalo a quienes salgan a celebrar “la fiesta de la democracia”.

Este 2 de junio se llevarán a cabo las elecciones en México. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Varios establecimientos darán cosas gratis a quienes salgan a votar el domingo

Sí, simplemente después de votar basta con ir a mostrar el dedito marcado para obtener varios beneficios o productos gratis en cadenas de comida, restaurantes, tiendas de autoservicio, gimnasios, cadenas de cines y hasta establecimientos de productos de belleza.

Como sabemos que muchos no van a dudar en llevarse su obsequio por ir a votar, acá les dejaremos una lista con los estados y que participarán en esta campaña llamada #MeVeo, la cual tiene como objetivo promover que toda la ciudadanía cuente con credencial para votar vigente vaya a ejercer su derecho.

Simplemente hay que enseñar nuestro dedito con la evidencia de que votamos

En cada lista pondremos la lista de establecimientos que participan en esta campaña en cada estado correspondiente, aunque deberán de checar en las redes sociales de cada lugar qué promoción aplicarán a las personas que voten este 2 de junio.

Y antes de que se nos olvide, les recordamos que el voto es libre y secreto. Así que nadie puede condicionarles el voto para regalarles cualquier cosa y hacerlo es un delito que puede darles de 6 meses a 3 años en el peor de los casos. ¡Mucho ojo!

Filiberto Vázquez, inventor de la tinta usada en las votaciones./Imagen CITNOVA_Hgo Facebook

Ciudad de México

7-Eleven

Ajoblanco

Beer Factory

Bistró Chapultepec

Brassi

Burger King

Café Galeno

Café Inna

Chilim Balam

Chili’s

Cielito Querido Café

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market Café

Contigo más

Cochinita Country Coyoacán

Dairy Queen

Del Bosque Restaurante

Domino’s Pizza

Dulce Rojo

EL DIEZ

El Dux De Veneci

El Farolito

El Fogoncito

El Globo

El Japonez

El Ocho Café Recreativo

El Regio Cortes Y Hamburguesas

Fratelli la Bufala

Fresko

Häagen-Dazs

Heritage

Holiday Inn & Suites Zona Reforma

Hotel Cle

Izakaya Sushi

Jump In

Klein’s

Krispy Kreme

La Buena Fé

La Comer

La Mansión

Las Originales De La Cuauhtémoc

Lo De Julio

Los Almendros

Los Árbolitos De Cajeme Polanco

Los Fondues ? Del Valle

Luna Maya El Sazón Yucateco

Maison Kayser

Matil´d Bistro

Mesón Antigua Santa Catarina

Mongo

Nonna

Nube 7

Nutrisa

Ofelia

Office Depot

Office Max

Olive Garden

Oxxo

P.F. Chang’s

Panda Express

Papa Bill´S

Paque Delta

Parker & Lenox

Parrilla Paraíso

Pizza Hut

Potzollcalli

Red Lobster

Restaurante Ajo Blanco

Restaurante Enrique

Restaurantes Casa De La Yeya

Restaurantes Liverpool Y Experiencia Gourmet

Roca, Tres, Lamari

Rocco & Simona

Sala Gastronómica

Sky Zone

Scoozi

Sersana

Shake Shack

Smart Dogs Hotel Boutique

Smart Fit

Sport City

Sonia

Soniagio

Spuntino

Starbucks

Super Pizza Luigi

Sushiitto

Ta’con Mar

Taquearte

Taquería Villamelón

The Capital Grille

The Cheesecake Factory

Tierra Garat

Tim Hortons Café

Toks

Tori Tori

Tres 21 Arte Café

Vapiano

Vips

Wings

Xpressa Café

Yardis

Yumi Yumi

Promoción de Cinépolis para quienes voten este 2 de junio. Foto: Cinépolis

Estado de México

Almacén Porteño

Barrio Porteño

Beer Factory

Burger King

Cafepec

CASA NAVA

Cenizo restaurante

Centro Porteño

Chilim Balam

Chili’s

Cielito Querido Café

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market Café

Dairy Queen

Distrito Porteño

Domino’s Pizza

Don Chanos

Dulce Rojo

El Farolito

El Globo

Fresko

Hoja verde -rúcula

Italianni’s

Jump In

Krispy Kreme

La Comer

Lagrange Churrascaria

La Matraca toluca

La Tranquera

Las Carbonas

Los Fondues

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Olive Garden

P.F. Chang’s

Panda Express

Pizza Hut

Red Lobster

Restaurantes Liverpool Y Experiencia Gourmet

Restaurante Hidalgo

Shake Shack

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Sushiitto

The Cheesecake Factory

The Smoked Factory BBQ Mx

Tim Hortons Café

Toks

Vips

Xpressa Café

Promoción de Pizza Hut para quienes voten este 2 de junio. Foto: Pizza Hut

Aguascalientes

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Aguascalientes

Antojitos Coyoacán

Asadero Bar La Carniceria

Barbacoa KARICHI

Birrieria La Aurora

Birrieria Margarito

Bruno y La Bocha

Bruno Cucina

Burdo Parrilla Y Tragos

Burger King

Cafecito Aguascalientes

CAFFENIO

Casa Ciento28

Casa Del Fuego

Casa Mezquite

Casa Miguel

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Compass Pan

Domino’s Pizza

El Globo

El Sabor de mi Tierra

Humo

Italianni’s

Krispy Kreme

La Bikina

La Comer

La Legendaria

La Roma Brunch

La Tua Pizza

Las Diez Tortas

Las Planchitas

Los Arroyo Restaurante

Moroder Tratto Pizza

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

Patio Santo Domingo

Piel De Gallina

Pizza Burguer

Pizza Hut

Puente Viejo

Quinto Barrio

Restaurant La Estación

Restaurante Arcoquince

Restaurante Messicana

Restaurantes Liverpool

Ristotante

Sempre Dlizzieoso

Smart Fit

Sonora’s Meat

Starbucks

Sushiitto

Taqueando

Tikal

Toks

Vendetta Cafeteria

Vips

Yolihuani

Promoción de Oxxo para quienes voten este 2 de junio. Foto: OXXO

Baja California

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Tijuana

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Mexicali

7-Eleven

Akbal Chocolates

Barrikas

Blessolu Café

CAFFENIO

Carnitas Los Panchos

Casa Ley

Cempoalli restaurante

Cenaduria La Escondida

Chalet Restaurant

CHICK’N BOW

Chili’s

Churros el 4to Anhelo

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Delliott’s Cervecería

El Cachanilla

El Pan Nuestro

El pollo loco Tijuana

EsquinAmexico restaurante

Expresso 29 Coffee Shop

Faustine

Finitas Pastelería

Georgina Restaurante

Hacienda De Badú

Korean House

La Diferencia

La galería pizzería

La justina

La mejor de culiacan

Lion Fish

Los Panchos

M122 Bistro & Coffee

Mariscos el angel

México Lindo y Qué Rico

Mimosa mia

Monociclo

Nonoys

Office Depot

Office Max

Olivia Gelati

Oryx Restaurante

Oxxo

Pancake Republic

Pizza Hut

Quimérico

Restaurantes Liverpool

Restaurante Caesars

Riochia7

Samoa Poke

Sartenes Restaurante

Smart Fit

Sober Up Coffee

Starbucks

Sunio Beach Club

Sushimi

Toks

VENUS Chocolates

Vips

Wings

Xantina

Promoción de Chili’s para quienes voten este 2 de junio. Foto: Chili’s

Baja California Sur

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de La Paz

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Los Cabos

CAFFENIO

Café des Artistes Los Cabos

Casa Ley

Cinemex

Cinépolis

Circle K

El Huerto Farm to Table Restaurant

Fresko

Habanero’s

La Comer

La Verbena

Mamas Royal Café

Mango Deco

Nick San Cabo Cabo San Lucas

Nicksan Palmilla

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

Pan di Bacco

Restaurant Doña Pame

Restaurante Barrazul Los Cabos

Restaurante La Ramona

Restaurantes Liverpool

Santo Pulpo

Sierra De La Laguna Brewery

Smart Fit

Starbucks

Wings

Promoción de Wings para quienes voten este 2 de junio. Foto: Wings

Campeche

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Dairy Queen

El Globo

Krispy Kreme

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Toks

Vips

Promoción de El Globo para quienes voten este 2 de junio. Foto: El Globo

Chiapas

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Dairy Queen

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

Toks

Promoción de Office Max para quienes voten este 2 de junio. Foto: Office Max

Chihuahua

CAFFENIO

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Krispy Kreme

Office Depot

Office Max

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

Vips

Wings

Promoción de Cinemex para quienes voten este 2 de junio. Foto: Cinemex

Coahuila

7-Eleven

Al Sazón Mexicano

Baifo Restaurant

Broli

Cafezzito

Cántaros

Capricciosas Saltillo

Casa Juárez

Casa Ley

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Corazón De María

Costeñito

Cotorritos

Dairy Queen Saltillo

Distrito La 6

Domino’s

Eddys Burger

El Papalote

El Perro Antojo

Epazote

Funky Wings

Green Gourmet

Happy Wok

Horno Y Piedra

HOTEL QUINTA REAL – RESTAURANTE LAS VITRINAS

Kiko Donas

Kokof

Krispy Kreme

La Estación Ramos Arizpe

La Alhambra

La Blanquita

La Carmenta

La Cochera

La Mare Mestiza

Las Alitas

Las Escolleras Sucursal Periférico

Las Pencas

Los Amores

Los Farolitos

Matsumoto

Mesón Principal

Miel De Oliva

Mochomos Saltillo

Nutrisa

Office Depot

Pizza Hut

Pollo Feliz

Restaurantes Liverpool

Satas Mediterranea

San Pedro de Los González

Shot & Shot

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Subways

Super Salads

Sushiitto

Terraza Siete

Tim Hortons Café

Toks

Trattoria

Tuétanos

V Carranza

Vips

Wok N Roll Saltillo

Promoción de Sushiitto para quienes voten este 2 de junio. Foto: Sushiitto

Colima

Ah Que Nanishe

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Manzanillo

Burger King

Casa Ley

Cerveceria Chapultepec Colima

Chocolate Colima

Cinemex

Cinépolis

Daisushii

Domino’s Pizza

El Charco De La Higuera

El Globo

El Gustito Gastro Bar

El Osito Loncheria

El Pelao Camarón

Framboyán

Fritkot Café

Jijos Del Maiz

Jugos Periférico

La Cantera Asadero

La Comer

La Finca Del Barrio

La Jiménez

La Regional Cantina

La Troje

Las Brasas

Los Molcajetes De Villa

Mariscos El Pulpacho

Mariscos Pepe´S

Mongrill

Náutico

Nutrisa

Oxxo

Office Depot

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

San Carlos Asadero Restaurante

Smart Fit

Starbucks

Vips

Vulcano Cocina De Humo

Promoción de Dominos Pizza para quienes voten este 2 de junio. Foto: Dominos Pizza

Durango

Amorcito Corazón

Bendita Pizza

Café La Palma

Casa Ley

Cherrie’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Corleone

Daca Mariba

Dolce Da’taal

Domino’s Pizza

Durango Grill

El Galeón

El Plato Fuerte

El Tortillón

El Zocabon

Gorditas Guadalupe

Gordi Buenas

Killer Sushi

Kito Sushi

Krispy Kreme

La Candelaria, Tamales & Café

La Chamana

Leha Restaurante

Los Equipales

Lugano

Maíz Pinto

Miranda Select, Carnes Finas

Neveria Chepo

Nutrisa

Office Depot

Oxxo

Paletas del Rey

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Rosticería Nápoles

Sakairol

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

Tim Hortons Café

Vips

Waffle King

Guanajuato

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Guanajuato

Antigua hacienda de Tlalpan

Aroma y sabor

Asador La Vaca Argentina

Berlín Café

birria Jiquilpan

Bomboutique

Brew Café

Burger King

Café de Santos

Cafetación

CAFFENIO

Casa Estela Y Virgilio B&B

Casa Ley

Casa Valadez Gourmet

Chili’s

CHURRERIA LAS DUYAS

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Market

City Market Café

Club Café San Fernando

DOLCENATURA

Domino’s Pizza

El Globo

Gust’o

Hacienda El Fresno

Hotel María Cristina

IKU

Italianni’s

Krispy Kreme

La Cerveceria De León

La Comer

La Doña de San Miguel

La Escarola

La Panoteca

La Virgen De La Cueva

Los postres de echeveste

Marulier

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Olive Garden

Osteria & Pizzeria Da Bianco

Oxxo

P.F. Chang’s

Pastelerías Marisa

Pastelerías Tía Lola

Pescados y Mariscos La Iguana

Pico Kids Fun

Pizza Hut

Restaurante Atrio

Restaurante Los Azulejos

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

Tierracafé

Toks

Xpressa Café

Promoción de Toks para quienes voten este 2 de junio. Foto: Toks

Guerrero

Bandido’s

Bistro del Mar

Bistro Soleiado

Burger King

Chile, Maíz y Frijol

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Domino’s Pizza

El Sabor De Zihua

Fonda Paloma

Italianni’s

La Comer

La Costeñita Brunch

La Jaiba Locca

La Luna, Restaurante

La Terracita

La Tetera Roja

La Vista

Mala Hierba

Mr. Butcher

Nueva Zelanda Restaurante Y Cafeteria

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

Perro Antojo

Pizza Hut

Restaurante El Jaguar

Restaurantes Liverpool

Rojo Manglar

Sr. Rosario

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

Tarascos

Texas ribs

Tierra 3 Sushi

Toks

Tres Sirenas

Umma Coffe & Brunch

Vips

Vo.Shi

Promoción de La Comer para quienes voten este 2 de junio. Foto: LaComer

Hidalgo

Burger King

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Domino’s Pizza

Don Taco

El Globo

El serranillo

Krispy Kreme

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Pizza Hut

Quinta Rufina

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

tacoztoc

Toks

Vips

Xpressa Café

Promoción de Vips para quienes voten este 2 de junio. Foto: Vips

Jalisco

7-Eleven

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta

Asador El Churrasco

Bombona

Bread&Butter Panaderia

Brick Steakhouse

Burger King

Café de Santos

Café des Artistes

Cafetería La Flor de córdoba suc carnicerito

Casa Ley

Chilim Balam

Chili’s

Churro Time

Cielito Querido Café

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market Café

Cocina la 72

Cotidiano

DOLCENATURA

DOMINGA

Domino’s Pizza

Doni Town

Eggs and coffee

El Abajeño Tlaquepaque

El Globo

El Guero Alteño

El negrito

El Perico Loro

Foco al Aire

Freska Ambrosia

Fresko

Gallo Bravo

Italianni’s

kamilos 333

KARNE GARIBALDI

Krispy Kreme

La Comer

La Gorda

La Ola

La picanha grill

La Puerta Campestre

La puerta Restaurante

Lagarto Rollos De Pizza

Lobo de mar

Los Ilustres Restaurante

Los Inmortales

Los Tarascos Taquerías

Mariscos el 30

Mariscos Martín

Mariscos Tinos

Menuderia La Pinra

Mi Niño Jarocho

New York Coffee

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Ohlala Boulangerie Bistro

Olive Garden

Oxxo

P.F. Chang’s

Pastelerías Marisa

Pastelerias Tía Lola

Pizza Hut

Play Pizza

Portico b&a

Restaurant Pierrot

Restaurante Café Lukumbé

Restaurante La Mangiatoia

Restaurante Muchang

Restaurantes Liverpool

River Cafe

Ronyto

Sal De Mar

Shake Shack

Smart Fit

Sport City

Starbucks

SUSHI ROLL SUCURSAL SUR

Sushiitto

The Cheesecake Factory

The Pancake House

Toks

Tortas Ahogadas Chucky’s

Tostadas Jimmyz

Tuna Blanca

Vancouver Wings

Vincent

Vips

Wings

Zoológico de Guadalajara

Promoción del Zoo de Guadalajara para quienes voten este 2 de junio. Foto: Zoológico de Guadalajara

Michoacán

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Morelia

Ahogadas Jalisco

Al Qasbah

Angeluz Trattoria Italiana

Burger King

Café Acueducto

Café catedral

Canastapolis

Carnitas Don Carmelo

Certero tributo culinario

Chango

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Cosmos XO Sport Bar

Dante´s wings (Boulevard y centro)

Domino’s Pizza

El Clarín

El Comalito

El Globo

El Mesón De Tata Vasco

Habitante

Hashi Makis & Ensaladas

Hickory

In Fretta Pastelería Urbana

La Cocina de Papá

La Comer

La Guarecita (suc. San Agustín)

La Palma Restaurante Campestre

La Santa Grill Bar

La Vienet

Las Ahogadictas

Las Brisas: Restaurante De Mariscos

Las Supremas (Morelia)

Livera Café

Los Panchos Carnes + Tacos

Macazaga Cava & Grill

Mariscos El Oasis Estilo Pátzcuaro

Mariscos los Reyes de la Farra

Mi Lola

Mocapa

Mula Tacos Necios

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oishii Izakaya

Once Patios Restaurante

Oxxo

Panderolero

Pecados Y Milagros Restaurante Bar

Pizza Hut

Pollo Loco

Populix Steak´S

Porcino´S Asador de Campo

Red Hot Grill

Restaurant Salerosa

Restaurante Francisco I Madero

Restaurante Lu Cocina Michoacana

Restaurantes Liverpool

Rústico

San Mike

Smart Fit

Sanoletta

Starbucks

Tamales La Tradición

Tanto Patio

Taqueria Los Tinos

Taquito

Tata Mezcalería + Cocina De Autor

Toks

Tortas Y Jugos “El Mago”

Tortas Y Jugos La Copa De Oro

Unagi Camelinas

Vico Ensaladas

Xpressa Café

Morelos

7-Eleven

Café Alondra

Café De La Finca

Chili’s

Chilim Balam

Cielito Querido Café

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market

Domino’s Pizza

Don Pollo Suc

El Globo

Fantasma Bar

Fresko

Jump In

Krispy Kreme

La Comer

La Jicotera Restaurante

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

P.F. Chang’s

Pizza Hut

Restaurante Puerto Pacífico

Restaurantes Liverpool

Rincón Bistro

Rincón Del Bife

Shiitake Roll

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Sushiitto

Toks

Vips

Xpressa Café

Promoción de 7 Eleven para quienes voten este 2 de junio. Foto: 7 Eleven

Nayarit

CAFFENIO

Casa Ley

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Domino’s Pizza

El Globo

La Comer

La gloria restaurant bar

Nutrisa

Office Depot

Pizza Hut

Restaurant el Capricho

Restaurantes Liverpool

Starbucks

Smart Fit

Promoción de Caffenio para quienes voten este 2 de junio. Foto: Caffenio

Nuevo León

7-Eleven

Bipbip

BOLA Taller de Helados

Casa Huasteca

Chili’s

Cinemex

City Market Café

Domino’s Pizza

El Globo

Fresko

Italianni’s

Krispy Kreme

La Divina

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Olive Garden

P.F. Chang’s

Pipiripau

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Shake Shack

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Sushiitto

Tacos Rex

The Cheesecake Factory

Tim Hortons Café

Toks

Vips

Wings

Promoción de Tim Hortons para quienes voten este 2 de junio. Foto: Tim Hortons

Oaxaca

Café Talante

Cinemex

Cinépolis

City Café

Dos corazones by Chef Adhey Andrade

El Tendajon

Hostería de Alcalá

Las Quince Letras

Las Rosas Restaurante

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

Pizza Hut

Restaurant San Pablo

Restaurante El Andariego

Restaurante La Estación

Restaurantes Liverpool

Starbucks

Smart Fit

Sport City

Sushiitto

TATSU cocina asiatica

Toks

Vips

Foto: Getty Images

Puebla

Aqua Paraiso

Arrecifes

Burger King

Cafe Punta Del Cielo Puebla Centro

Cafetería Chapultepec

Casa de la Lectura

Chilaqueria San Luis Puebla

Chili’s

Cielito Querido Café

Casona San Jeronimo

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market

Cus Cus Cus

Domino’s Pizza

El Globo

El Patio De San Luis

El Zedro De Tehuacan

Facundia

Facundia

Farina

Italianni’s

Jacinta Cocina Casual

Krispy Kreme

La Casa De Los Ahumados

La Comer

Lulo Breakfast & Brunch

Marisquería Criolla Luzmar

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

P.F. Chang’s

Pepe Pollo Puebla

Pizza Hut

Pollo Mix

Pozoleria Los Angeles

Restaurante Marqués Del Ángel

Restaurantes Liverpool y Experiencia Gourmet

Rincón De Café

Rock N’ Wok

Saborcito Corazón

Santo Chancho

Shake Shack

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Sushiitto

Toks

Vips

Xpressa Café

Za Bistró Italian Food & Pizza

Incluso las pollerías. Foto: Getty Images

Querétaro

Aaron Camarón

Ahuma

Andador 58

Banal

Barbacoa de Miranda

Barra de Coyuca

Brutus Pizza

Burger King

Cafe Amadeus Arcos, Jardines De La Hacienda, Juriquilla

Chili’s

Cielito Querido Café

Cinemex

Cinépolis

Circle K

City Café

City Market

Domino’s Pizza

El Globo

El Hornero Juriquilla

El Sirenito

Estacion Central

Franco

Fresko

Hanks

Italianni’s

K’puchinos Tequisquiapan

Krispy Kreme

La Casa de Todos

La Cochinita Con Mare

La Comer

La Comer

La Malinche

Los Dogos

Los Tarascos

Office Depot

Office Max

Olive Garden

P.F. Chang’s

Pizza Hut

Puerta Negra

Restaurante El Marques

Restaurante Los Trojes Tequisquiapan

Restaurantes Liverpool

Shake Shack

Smart Fit

Sorgo Rojo

Starbucks

Sushiitto

Terruño 57

The Cheesecake Factory

Tim Hortons Café

Toks

Vernata

Vips

Voraz Grill

Xpressa Café

Gimnasios tendrán descuentos y promociones para quienes voten. Foto: Getty Images

Quintana Roo

7-Eleven

Ah Cacao

AL CHIMICHURRI CANCUN

Aldea Corazón

Axiote. Cocina De México

Café del Profesor

Café andrade

Cafetería Clementina

Casa Mission

Cb Restaurante

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Domino’s Pizza

El Globo

Emara Antojitos Yucatecos

Estación B Burger Kitchen

Fah

Hiromi

Hong Kong

Italianni’s

JIBA by Facefood

Krispy Kreme

La Patrona Cocina Urbana

Marakame Cancún

Maku Poke Stop

María Bonita

María Dolores – Cantina Mexicana

Mariscos Los de Jalisco

Marisquería Punta Esmeralda

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Olive Garden

Oxxo

Patravali Indian Cuisine

Pez Vela

Pizza Hut

Puerto Santo Laguna

Restaurante Tropical

Restaurantes Liverpool

Rolandis playacar

Rusti.Co

Smart Fit

Starbucks

Sushigo

Sushiitto

Tentaciones

Toks

Up Cafe La Luna

Vips

Xalmar Beach Club

Zublime Cozumel

Cadenas de sushi y comida japonesa también están en la lista. Foto: Getty Images

San Luis Potosí

Burger King

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

El Globo

Fresko

Krispy Kreme

Office Depot

Office Max

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Toks

Vips

Imagen ilustrativa: Getty Images

Sinaloa

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Los Mochis

CAFFENIO

Casa Ley

Cinemex

Cinépolis

El parador Español

Metro Pizza

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Smug

Starbucks

Pizzerías también le entraron a esta iniciativa. Foto: Getty Images

Sonora

7-Eleven

Aeromarket, Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Amante Brew

CAFFENIO

Casa Ley

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Fresh N Fries

La Barcaza Oyster Bar

La Villa

Los Magos

Office Depot

Office Max

Oxxo

Papá Frijol

Pasillo Londrés

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Sushi House Puerta Del Sur

Sweet And Fit / WE FIT

Wings

Foto: Getty Images

Tabasco

A Takear

Antojeria de barrio

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Dairy Queen

El Cerdito Gaviotero

Él che

El Globo

Fresa Y Chocolate, Pastelería Fina

Go Restaurantes

Italianni’s

La Estancia del Bife

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

Pizza Hut

Restaurante Leo desde 1973

Restaurantes Liverpool Y Experiencia Gourmet

Santas Alitas Villahermosa

Smart Fit

Sport City

Starbucks

Sushiitto

Toks

Vips

Varias cafeterías tendrán descuentos y regalos este 2 de junio. Foto: Getty Images

Tamaulipas

7-Eleven

Carl´s Jr

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Dairy Queen

El Globo

Nutrisa

Office Depot

Office Max

P.F. Chang’s

Pizza Hut

Restaurante Leo Desde 1973 Sucursal. Paseo Tabasco

Restaurantes Liverpool

Restaurant Jalisco

Smart Fit

Starbucks

Taquería “El Sol”

Tim Hortons Café

Promoción de Carl’s Jr. para quienes voten este 2 de junio. Foto: Carl’s Jr.

Tlaxcala

Chili’s

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Domino’s Pizza

Italianni’s

Office Depot

Pinche Güero

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Vips

Hasta cadenas como Office Depot tendrán descuentos. Foto: Office Depot

Veracruz

A la Leña Gourmet Food

A la veracruzana Café (ALV Café)

Aborigen Cocina de Brasa

Bbq Las Costillitas

Benjamino’s Pizzas

Burguer King

Café Osorio Los Portales Maltrata

CAFIVER

Chili’s

Chiringuito Soft Drinks and Food

Cinemex

Cinépolis

Crepas & Raspas Gourmet

Domino’s Pizza

El Barzon B18

El Español

El Globo

El Maná

El Mirador La Cuesta

Gomawo Coffee Shop

Hots Mamacitas

Hp Cantina

IMPETUS Barra De Café

Krispy Kreme

Königs Bier

La Braza

La Cantina de Kamila

La Casa Del Chef 8.2.0

La Casona de Orizaba

La Monchosa Taberna Urbana

La Prosperidad

La Suerte Cantaritos

Las Fuentes

Los Bisquets Obregón

Madison Grill

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Olive Garden

Oxxo

Pizza Hut

Placeres Café

Quekas Chili

Restaurant Del Mar

Restaurant Montana

Restaurante Bar Aweyatl

Restaurantes Liverpool Y Experiencia Gourmet

Romantxu

Smart Fit

Starbucks

Super Salads

Súper Tortas Orizabeñas

Sushiitto

Toks

Tu Casita Restaurante

Vips

Volador Café De Altura Estricta

Promoción de Olive Garden para quienes voten este 2 de junio. Foto: Olive Garden

Yucatán

7-Eleven

A la Pimienta

Aqua

Azuquita

Azuquita Casa de Café

Babe´S Noodles

Bachour Mérida

Bejar Coffee

Burger King

Cafe Buenavista

Cafeteria Pop

Cartas a Frida Bistro & Bar

Casa Yucatán

Chaya Maya

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Coyote Maya

Domino’s Pizza

El Globo

El Remate de Montejo

Habibi Mérida

Krispy Kreme

Legado 32

Los Almendros

Luun

Marmalade

Mezzanine Breakfast & Brunch

Micaela Mar Y Leña

Nutrisa

Office Depot

Office Max

Oxxo

P.F. Chang’s

Restaurantes Liverpool

Restaurante El Diezmillo

Smart Fit

Soberana

Starbucks

Tavola Mérida

Toks

Tostado Coffee & Brunch

Vips

Las panaderías también tendrán beneficios para quienes voten este 2 de junio. Foto: Getty Images

Zacatecas

Acrópolis Café / Pedro Coronel

Burdo Parrilla y Tragos

Burritos La Palma. Arboledas

Capital Ribs

Cinemex

Cinépolis

Circle K

Costeñito

Domino’s Pizza

Don Bel

El Rey Cocina Mx

El Rey Tibu Fllo

Finca Serrano

Gloria Jeans Coffee Zacatecas

Gorditas Doña Julia

Italianni’s

La Cofradía

La Traviata Zacatecas

Las Mineras

Mi Dali Café

Museo Restaurante La Leyenda

Nutrisa

Office Depot

Pizza Hut

Restaurantes Liverpool

Smart Fit

Starbucks

Sushiitto

The Milk

Vips

Son varios los restaurantes que tendrán promociones y descuentos este 2 de junio a quienes voten. Foto: Getty Images

Habrá muchas promociones y descuentos (en cada estado) para quienes voten este 2 de junio

Como pueden ver, son varias las marcas que premiarán a los ciudadanos que se lancen a votar este 2 de junio, aunque –y como todo en la vida– aplican términos y condiciones que les sugerimos checar en las páginas web de los establecimientos que les interesen.

Dicho esto, no estaría de más el ir marcando una ruta para que ese día lleguen a casa como el meme de Cheems que ya circula en redes sociales. ¿Qué les parece esta iniciativa?

