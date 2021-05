Proponen prohibir los cuadros o distorsiones en el rostro de los detenidos

Por la presunción de inocencia del Sistema Penal Acusatorio de nuestro país, a todas las personas que son detenidas por la comisión de un presunto delito, pero que aún no son declaradas culpables, es necesario cubrirles los ojos antes de publicar la foto en medios de comunicación o en redes sociales.

En este sentido, la diputada de Morena, Coyolxauhqui Soria Morales, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa para prohibir que se cubra el rostro, se distorsione la imagen o se ponga una cintila en los ojos de los imputados.

¿De qué va la iniciativa?

La iniciativa propone adicionar un último párrafo al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales:

“Cuando los presuntos responsables sean detenidos, al momento de presentarlos a los medios de comunicación queda prohibido cubrir el rostro o distorsionar la imagen o poner una cintila en los ojos de los imputados, a excepción de los menores de edad”, se lee en el comunicado.

La legisladora explica que recientemente la Fiscalía General de la República o los gobiernos estatales están cubriendo el rostro d los detenidos por la presunción de inocencia, un derecho que es del imputado para un debido proceso.

Sin embargo, aclara que el artículo 20 de la Constitución no ordena que se tiene que tapar el rostro del detenido. Afirma que eso no es presunción de inocencia ya que la integridad de la persona en cuestión no se protege así sino respetando sus derechos humanos.

Por el contrario explica que esto atenta contra el derecho de las víctimas de reconocer a los responsables y de la ciudadanía de reconocerlos como responsables de otros delitos.

En pocas palabras, que los gobiernos estatales y el federal no tienen ningún impedimento para mostrar el rostro de los detenidos y que la única condición es ponerle a foto una leyenda que diga “Presunto responsable”