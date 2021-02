Lo que tienes que saber sobre la propuesta de Monreal para regular redes sociales

Como muchos saben, el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentará un propuesta con la cual se modificarían artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que regula el espacio público, ya que señala que el internet es parte de éste. Sí, quiere regular las redes sociales por medio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene mucho que quería que este órgano autónomo desapareciera.

¿De qué va la propuesta de Monreal para regular redes sociales?

Este 2 de febrero, en entrevista con W Radio, Ricardo Monreal señaló que las plataformas digitales no pueden decidir que aparece o no en ellas, en las cuentas de los usuarios, o si eliminan o no determinado contenido, por lo que para él debe existir un organismo autónomo que decida si existe una violación y pueda regular las redes sociales.

Sí, el organismo que él recomienda es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): “Se requiere un ente público que establezca los límites de las empresas, no de los usuarios, el órgano autónomo generaría protección al usuario para que no eliminen sus cuentas”.

¿Cómo funcionaría su propuesta?

De acuerdo al senador morenista, con su iniciativa se podrían regulas las redes sociales creando figuras de protección por medio de amparos para particulares, siempre y cuando se sientan afectados en su derecho de informar.

Aunque… existe un pequeño problema, pues el IFT, órgano que Ricardo Monreal quiere que regule las plataformas digitales, es parte de los organismos autónomos que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que desaparezcan.

¿Qué dijo Monreal sobre la desaparición de estos organismos?

Por el deseo del tabasqueño de desaparecer órganos autónomos, el senador dijo lo siguiente a W Radio: “Hay de órganos a órganos, de manera personal yo tengo mi opinión sobre estos. Siempre el debate sobre documentos, el Presidente no ha presentado la iniciativa para la desaparición de estos”.

Sobre este mismo tema, Tatiana Clouthier, actual secretaria de Economía, comentó lo siguiente en una reunión virtual con diputados de Morena: “Yo hablé con el Presidente personalmente y le comenté que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Cofece tenían de alguna manera un compromiso dentro del propio T-MEC y el Presidente ha dicho que esos no serían tocados y respetaríamos lo acordado. Lo dejo en la mesa con ustedes para su conocimiento”.

Finalmente, Ricardo Monreal comentó que su iniciativa no viola el T-MEC y que hasta ahora está redactada pero que no la ha entregado al pleno, pues antes tendrá reuniones con Facebook y Twitter para mostrárselas. Además aseguró que antes de un dictamen: “hablaremos con especialistas y usuarios para que expresen su parecer frente al propósito de protección al derecho a la información”.

*Con información de W Radio