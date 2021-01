Habrá iniciativa de AMLO para desaparecer organismos autónomos

Y no crean que es para que el gobierno federal tenga absoluto control de asuntos de transparencia o de regulación, nah… AMLO dice que la desaparición de organismos autónomos sólo es por cuestiones de austeridad.

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que en febrero enviará al Legislativo una iniciativa con la que planteará la desaparición de organismos autónomos. No todos, nomás los que le estorb…digo, nomás algunos.

“Tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman presupuesto y que éste se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente”, señaló el mandatario.

Como ejemplo de un organismo que podría desaparecer, AMLO puso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL). Según el presidente, las labores que hace este instituto bien podrían ser absorbidas por la Secretaría de Comunicaciones.

Hay que recordar que el IFETEL se encarga de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la radiodifusión en el país… y bueno, en teoría, ese trabajo se hace desde la autonomía para que no haya favoritismos o líneas políticas.

“¿Qué?, ¿no puede pertenecer a Comunicaciones?, lo hacía antes Comunicaciones, ¿y qué? El Ifetel, cuando se creó, de que se creó a la fecha, ¿ha hecho una muy buena labor?, o sea, ¿ese trabajo no lo podría hacer la Secretaría de Comunicaciones?”, cuestionó el presidente, señalando que, con todo y la existencia del IFETEL, hay monopolios en la comunicación. “No le llaman monopolio, tienen un eufemismo, le llaman actores preponderantes. Actores preponderantes que son los monopolios, pues siguen estando”.

Y así con el caso del IFETEL, AMLO prevé que las tareas y trabajadores de organismos autónomos que desaparezcan (si es que es aprobada su iniciativa) serán absorbidos por dependencias federales. “Entre más aparatos burocráticos, entre más lujos haya en el gobierno, mientras más sueldos elevadísimos se paguen en la burocracia, menos dinero le llega al pueblo, pues no hay para las becas, no hay para las medicinas, no hay para hacer el camino, no hay para darle mantenimiento a la escuela”.