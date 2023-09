Lo que necesitas saber: El próximo 19 de septiembre se realizará un nuevo simulacro por los sismos del 19S de 1985 y el 2017; el Metro tiene un protocolo muy específico en caso de estar ahí cuando pase

¿Te has preguntado qué hacer si un sismo te toca en el Metro? A todos nos aterra la idea de quedar atrapados tras un temblor, pero sin duda pensar que eso ocurra en el tren subtarráneo de la CDMX, mucho peor. Pero existe un protocolo para casos así y podrás conocerlo en el simulacro por el 19S.

Recordemos que el próximo martes es 19 de septiembre, una fecha muy importante en la historia de la CDMX. Ese día recordamos los terribles sismos de 1985 y del 2017 (donde varios perritos se convirtieron en héroes), por lo que año con año se lleva a cabo el Simulacro Nacional.

Qué hacer si te toca el simulacro o un sismo en el Metro / Foto: Cuartoscuro

Metro de CDMX da a conocer el protocolo de actuación durante el simulacro del 19S

Volviendo a lo ya dicho, pensar que un sismo te toque en el Metro es aterrador, pero seguro lo será un poquito menos después de experimentar un simulacro en sus instalaciones. El Metro de CDMX compartió un comunicado este domingo donde informa cómo estará el asunto por allá durante el simulacro.

Lo primero que debes saber es que al sonar la alerta sísmica, los trenes se detendrán por completo y hasta por 4 minutos. No te asustes, será todo parte del simulacro. Y ojo, esto no ocurrirá entre estaciones, los trenes deben llegar a la estación más cercana antes de detenerse.

¿Qué debes hacer si vas en el Metro y suena la alerta sísmica por el simulacro?

Debemos ser muy enfáticos en que se debe mantener la calma en todo momento y bajo ninguna circunstancia intentar salir del tren. Hay que permanecer todo el tiempo dentro del vagón si te toca la alerta sísmica en tu viaje.

Una vez que pase la alerta sísmica del simulacro, personal de Protección Civil revisará las instalaciones y los trenes para asegurarse de que sea seguro continuar el viaje.

Para quien esté en los andenes, escaleras o pasillos del Metro, la instrucción es replegarse hacia las paredes hasta que pase la alerta sísmica. Todo será coordinado por el personal del Metro, pero es muy importante poner de nuestra parte para que todo se haga en orden.

En síntesis, lo que debes hacer si te toca el simulacro por el 19S en el Metro es lo siguiente:

Mantener la calma, evitar correr, gritar y empujar

En caso de estar a bordo de un tren, se debe permanecer dentro del mismo, no intentar salir del vagón

Los usuarios que se encuentren en el andén, replegarse a las paredes

Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación

No rebasar la línea amarilla

No invadir las vías o túneles de las estaciones

¿A qué hora será el simulacro del 19 de septiembre?

Tal como habíamos platicado por acá, el simulacro del martes 19 de septiembre será a las 11:00 horas y ahora ya sabes cómo reaccionar si te toca dentro del Metro.

¿Y qué hacer si me agarra un sismo real en el Metro?

Claro, todo lo anterior es el protocolo de simulacro en el Metro, pero siempre es latente la amenaza de que nos agarre un sismo de verdad en sus instalaciones. El protocolo es básicamente el mismo, porque el simulacro es precisamente para saber cómo actuar en caso de un sismo.

Sólo hay ciertas excepciones, como que tras el temblor haya daños que impidan reanudar el servicio de forma segura o que te toque entre una estación y otra. En estos casos se deben seguir las instrucciones del personal de Protección Civil para evacuar, evitar prender encendedores o cerillos en los túneles (hay luces de emergencia), no activar la palanca de emergencia y no pisar las vías mientras no haya una instrucción de hacerlo.

En el siguiente enlace te ampliamos a detalle la info de qué hacer en caso de sismo si estás en el Metro.

