Hace menos de 24 horas, el gobernador de Jalisco presumía que su administración estaba lista para empezar a realizar cerca de 600 pruebas diarias para detectar a personas contagiadas de coronavirus. Sólo les faltaba lo elemental: las pruebas.

Dicha estrategia comenzaría… pues desde ya. Pero ésta tendrá que esperar, ya que ayer por la tarde-noche se confirmó que la compra quedó cancelada. Tal como lo preveía desde entrevistas ofrecidas horas antes de dar a conocer esta noticia, el gobernador Enrique Alfaro señaló que “algo” salió mal con el proveedor.

“Han pasado cosas raras en las últimas horas, la compra que ya teníamos desde China se cayó y ahora nos dicen que no hay pruebas rápidas disponibles en el mercado“, dijo el gobernador de Jalisco en entrevista con El Weso.

Ayer se difundió que las autoridades de España compraron en China pruebas rápidas para detectar el mayor número de casos de COVID-19… sin embargo, resulta que éstas no tienen el grado de confiabilidad esperado… no funcionan, pa’ pronto: su sensibilidad es del 30%, cuando lo deseado es del 80%.

Al conocer esta información, no fueron pocos los que relacionaron la compra de España con la anunciada en Jalisco. Sin embargo, el gobernador Alfaro se comprometió a que su administración adquirirá pruebas certificadas y acreditadas por organismos internacionales.

“Primer punto, no permitiría jamás que se comprara algo que no esté en esas condiciones. Lo segundo, las órdenes de compra que ya teníamos aprobadas de repente fueron canceladas, de repente no llegaron las medicinas”, comentó el Ejecutivo de Jalisco en entrevista con su tocayo, Enrique Hernández Alcázar.

Las pruebas que había adquirido el gobierno de Jalisco eran del proveedor Xpert, las cuales dan resultado en sólo 45 minutos. “Nos habían dicho que se habían atorado en aduanas, luego ya no nos contestaban el teléfono, la verdad es que no alcanzo a entender ahorita”.

El gobierno de Enrique Alfaro fue el primero en todo el país en adelantar medidas drásticas para evitar la propagación del coronavirus en la entidad, lo cual ha sido tomada por varios analistas como una confrontación directa con la administración de AMLO.

Sin embargo, el mandatario de Jalisco matiza lo anterior. “No hay un ambiente de confrontación. No estamos cuestionando de manera abierta la ruta que ha tomado el gobierno federal. Simplemente nosotros creemos que había que actuar antes”, dijo para CNN.

Alfaro señaló que tiene en la mira otras otros proveedores de pruebas rápidas, para iniciar cuanto antes con los diagnósticos. De las 600 pruebas que se contempla realizar diariamente, 360 serán en el área metropolitana de la entidad, mientras que el resto se harán en otras áreas. Con esto, se tiene planeado que en un mes se hayan hecho 20 mil pruebas, para alcanzar una tasa de 2 mil pruebas por cada millón de habitantes.