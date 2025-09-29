Lo que necesitas saber: Hasta el momento, Hamás no se ha pronunciado al respecto sobre el plan de Donald Trump para terminar con el conflicto en Gaza.

Parece que el conflicto en Medio Oriente puede llegar a su fin. Y es que tras una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel, la Casa Blanca compartió el “Plan integral del presidente Donald J. Trump para poner fin al conflicto en Gaza”.

Reunión entre Trump y Netanyahu // X:@WhiteHouse

Reunión entre Trump y Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunieron nuevamente para ver si era posible terminar con el genocido en Gaza.

Y a diferencia de otras reuniones, esta vez el nominado al Nobel de la Paz logró que el mandatario israelí aceptara su plan para “poner fin al conflicto en Gaza”.

Estos son los 20 puntos del plan de Trump

Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no representará una amenaza para sus vecinos.

Gaza será reurbanizada para beneficio de su pueblo, que ha sufrido más que suficiente.

Si ambas partes aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato.

Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos.

Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y al desarme

Se enviará inmediatamente ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

La entrada de ayuda se realizará sin interferencia y a través de las Naciones Unidas.

“Fila para recibir comida cocinada en grandes ollas y distribuida gratuitamente durante la guerra, el 28 de diciembre de 2023”. Foto: Ahmad Hasaballah-Getty Images.

Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la “Junta de la Paz”, presidida por el presidente Donald J. Trump.

Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza.

Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.

Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar.

Hamás y otras facciones acuerdan no participar en el gobierno de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma.

Países de la región garantizarán que Hamás cumpla sus compromisos y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo.

Estados Unidos colaborará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza.

Israel no ocupará ni anexará Gaza.

Foto: Getty Images.

En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo mencionado anteriormente, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo entregadas por las Fuerzas de Defensa de Israel a las Fuerzas de Seguridad de Israel.

Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para tratar de cambiar la mentalidad y las narrativas de los palestinos y los israelíes.

Conforme avance la reconstrucción se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.

Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.

“Ciudadanos yemeníes participan en una protesta contra los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza”. Foto: Mohammed Hamoud-Getty Images.

¿Qué ha dicho Hamás sobre el plan de Trump para “poner fin al conflicto en Gaza”?

Hasta el momento, Hamás no se ha pronunciado al respecto sobre el plan de Donald Trump para terminar con el conflicto en Gaza.

Y como ya te lo adelantábamos, el primer ministro de Israel ya dejó claro todo su apoyo a este “plan de paz” que presentó el presidente de Estados Unidos.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, declaró.