La situación que se vive en Gaza empeora cada vez más… y aunque no es la primera vez que Israel es acusado de genocidio, en esta ocasión un grupo de expertos aprobó una resolución para declarar sus acciones como genocidio.

Además, la organización de especialistas le pidió al gobierno israelí terminar inmediatamente con todos los actos que constituyen el genocidio.

Foto: Christopher Furlong-Getty Images.

Especialistas reconocen que Israel realiza genocidio en Gaza

La violencia ha escalado a niveles sin precedentes en Gaza y la mayor asociación académica mundial de expertos en genocidio aprobaron una resolución en la que afirman que se cumplen todos los criterios legales para establecer que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Expertos sobre Genocidio, las acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal, establecida en el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.

Solo para que se den una idea, algunos de los actos que ha cometido Israel en su tan llamada “autodefensa” son el asesinato de civiles, incluidos niños, el hambre, la privación de ayuda humanitaria, falta de agua, violencia sexual y desplazamiento forzoso.

“Palestinos se apresuran a recoger comida de una cocina gratuita gestionada por voluntarios en Jan Yunis, al sur de Gaza en enero de 2025”. Foto: Getty Images.

¿Por qué importa este anuncio?

Pero, ¿qué implica este anuncio? Aunque sólo un tribunal puede decidir si se ha cometido genocidio, esta afirmación puede servir para aislar a Israel en la opinión pública de todo el mundo. Además de que hicieron un llamado a todos los países para velar por el respeto del derecho internacional.

Si esta acusación escala lo suficiente, puede llegar al Consejo de Seguridad de la ONU y se pueden autorizar medidas para frenar la situación: desde sanciones hasta intervención militar.

Pero como lo imaginarás, esto no es taaan fácil, pues para ello se requieren el apoyo de al menos 9 naciones del Consejo de Seguridad y ningún veto de un miembro permanente.

Y ahí es donde está el problema, pues el presidente de Estados Unidos siempre ha dicho que no creen que se esté cometiendo un genocidio de parte de Israel en Gaza.

Trump, presidente de Estados Unidos / Foto: Getty Images

Israel rechaza la acusación…

Ni tarde ni perezosos, tras la acusación del grupo de expertos, Israel negó que sus acciones en Gaza sean un genocidio y las autoridades del país afirmaron que sus actos son justificados por motivos de “autodefensa”.

“Por primera vez, ‘Expertos del Genocidio’ acusan a la propia víctima de genocidio, a pesar del intento de genocidio de Hamás contra el pueblo judío“, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en un comunicado.

Eso sí, aun con todo esto… tal parece que Israel continúa con su plan para iniciar la operación final para tomar el control de Gaza.