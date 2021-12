4 puntos rumbo a la vacuna de refuerzo COVID para los adultos mayores de 60

Que si no se ocupa registro, que siempre sí, que también se pueden vacunar rezagados, etc. En México ya inició la vacunación de refuerzo (la tercera dosis) contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años.

Hace algunos días el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México iniciaron con la aplicación de dosis de refuerzo y, para llegar al momento preparados, acá dejamos las preguntas más frecuentes respecto a este asunto.

Vámonos por partes…

¿Qué vacuna se aplicará a los adultos mayores?

En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que las dosis de refuerzo, ya sean la tercera o la segunda (para vacunas con una sola dosis) se pueden aplicar de la misma o con otra. Es por eso que para todos los adultos mayores de 60 años en México se aplicará la vacuna de AstraZeneca como refuerzo, sin importar qué vacuna se aplicaron anteriormente.

¿Es necesario registrarse nuevamente en Mi Vacuna?

Sí y no. En subsecretario afirmó que para esta etapa de vacunación no era necesario que los adultos mayores se volvieran a registrar en el portal Mi Vacuna y que lo único que será necesario llevar a la unidad vacunadora es una identificación que demuestre la edad y el domicilio.

Sin embargo, recientemente las autoridades de algunos estados lanzaron una petición a los adultos mayores: que entren al portal Mi Vacuna y metan su CURP para solicitar el refuerzo. Una vez que completen todo, el sistema les dará el formato de vacunación pre llenado, el que tendrán que llevar al momento de la vacunada. Esto solo para agilizar el proceso.

Pero ojo, si una persona no lo lleva porque no se enteró o porque no pudo, no pueden negar la vacuna. Tenemos reportes que en algunas unidades vacunadoras a los adultos que no llevan el formato, se los dan para que lo llenen en ese momento.

Acá mero dejamos el link del formato, por si en el portal de Mi Vacuna no se puede.

¿Cuándo va a arrancar la vacunación en mi municipio?

Hay que estar pendiente de las redes sociales de la Delegación de Programas para el Bienestar estatales. Esta semana la Ciudad de México y el Estado de México arrancaron con la vacunación COVID para mayores de 60 años, pero cada uno de los estados avisa las fechas y municipios para la aplicación de las dosis.

¿Cuándo me puedo aplicar la dosis de refuerzo?

La Secretaría de Salud federal explicó que la dosis de refuerzo se recomienda aplicar seis meses después del último pinchazo. Por ejemplo, los adultos mayores que podrán recibir la tercera dosis tuvieron que completar su esquema antes de junio de 2021 o en los primeros días del mes.

Solo se trata de echar cuentas desde la aplicación de la última dosis, ya sea segunda o primera.

Este nuevo capítulo de la vacunación contra COVID-19 está basado en cinco consideraciones técnicas y por acá se las contamos: