“¿Ustedes quieren la guerra?” El duro mensaje de Zelensky al pueblo ruso

El pasado 21 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk, regiones separatistas en el este de Ucrania, en la región de Donbas. Después de eso la tensión se elevó a un nuevo nivel.

Recientemente el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los líderes de las regiones separatistas le pidieron a Moscú ayuda militar para poder defenderse de la “agresión ucraniana”. Según el funcionario, el presidente Putin recibió una carta de los líderes rebeldes.

Estado de emergencia para Ucrania

Debido a la situación del conflicto, a partir de la medianoche de este miércoles 23 de febrero se aprobó un estado de emergencia que permite imponer toques de queda y restricciones de movimiento. Además, se autoriza bloquear mítines, así como prohibir partidos y organizaciones políticas en “interés de la seguridad nacional y el orden público“.

Por su parte, recientemente Estados Unidos alertó que las tropas rusas están listas para comenzar el ataque en contra de Ucrania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, afirmó que las fuerzas rusas continúan concentrándose cerca de la frontera con Ucrania y que están en una fase avanzada de preparación para llevar a cabo una acción ofensiva.

Es más, poco antes de este anuncio, un funcionario del Pentágono, pero en condiciones de anonimato, reveló que más del 80% de los militares rusos ya estaban en disposición de ataque en espera de ordenes de Moscú.

En un mensaje transmitido en cadena nacional, el presidente de Ucrania, Zelensky, explicó que inició una llamada telefónica con el presidente de Rusia pero solo “recibió silencio”.

“El gobierno de Ucrania quiere la paz. Está haciendo todo lo posible. No estamos solos. Eso es cierto, muchos países apoyan a Ucrania. Porque no se trata de paz a cualquier precio. Se trata de paz, principios, justicia, derecho internacional. Sé que la televisión rusa no mostrará mi discurso. Pero los ciudadanos de Rusia necesitan verlo. Necesitan ver la verdad. La verdad es que deben parar antes de que sea demasiado tarde“.

El mandatario ucraniano se dirigió al pueblo de Rusia para recordarles que muchos tienen parientes en Ucrania, estudiaron en universidades ucranianas o tienen amigos ucranianos. Es por eso que les pide hacer una reflexión sobre si en verdad apoyan la idea de la guerra.

“Conocen nuestro carácter, nuestros principios, lo que nos importa. Escúchense a sí mismos, a la voz de la razón. El pueblo de Ucrania quiere la paz“.