¿Qué es y qué hace el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE?

Recientemente se ha afirmado en redes sociales que el Instituto Nacional Electoral (INE) designó a seis especialistas para que alteren el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y se pueda cometer fraude en las próximas elecciones del 6 de junio. Sin embargo, de acuerdo con AP, esto es falso, son seis integrantes del Consejo Técnico Asesor (COTAPREP) que se dedicarán a analizar los datos del PREP y entregarán un informe final, pero la operación y control de éste son exclusivos del INE.

A todo esto… ¿Qué es y qué hace el PREP?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el PREP es un sistema que da los resultados preliminares de las elecciones por medio de la captura y publicación de los datos que plasmaron los funcionarios de casilla en las actas y cómputo de las casillas que reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD).

Por otra parte, da a conocer en tiempo real, por medio de internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, “con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada”, indica el instituto. Igualmente explican que es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

¿Qué es lo que no hace el PREP del INE?

Por otra parte, el INE señala que el PREP no cuenta votos, solo captura y publica la información que se coloca en las actas de escrutinio y en el cómputo de las personas que participan como funcionarios de casilla. Incluso mencionan que los partidos tienen una copia de esta acta, lo que les permite comparar los datos que publica el PREP.

También mencionan que los datos que presentan son preliminares, tienen un carácter informativo y no son para nada definitivos, por lo que no tienen efectos jurídicos. También comentan que no es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra y que no es una encuesta donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre el voto que hicieron.

Igualmente no es un conteo rápido, en el cual una vez terminada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas para estimar el resultado. Ni tampoco es un resultado definitivo de la votación ni sustituye a los cómputos distritales, los cuales comienza el 8 de julio y determinan los resultados electorales en cada uno de los 300 distritos del país.

¿Cuáles fueron los rumores sobre el PREP?

En redes sociales empezaron a circular esta semana publicaciones que indicaban que el INE había contratado a especialistas, supuestamente relacionados a grupos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, para alterar el PREP y “robar” la elección del próximo 6 de junio.

Sin embargo, de acuerdo con el INE, las atribuciones de los integrantes del COTAPREP son limitadas: “Desde 1997, el PREP del INE ha dado resultados confiables. Siempre se lleva a cabo una auditoría externa del Programa. Esta vez a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa. El control y desarrollo del PREP es responsabilidad única y exclusiva del INE. El COTAPREP no tiene ninguna injerencia en su manejo“, indicaron en una tarjeta informativa.