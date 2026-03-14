Lo que necesitas saber: José Ángel Bichir no estaba bajo los efectos del alcohol ni intentó hacerse daño, pues no cayó voluntariamente por la ventana

El actor José Ángel Bichir protagonizó una triste noticia este 13 de marzo. Sufrió una caída desde un tercer piso en la Ciudad de México; por fortuna es reportado fuera de peligro.

¿Qué pasó con el actor José Ángel Bichir?

Inicialmente se dio a conocer que José Ángel Bichir al parecer se había lanzado desde el tercer nivel en un edificio de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió ésta como la versión preliminar.

Reporte de la SSC sobre lo ocurrido con José Ángel Bichir

Se dijo que lo había hecho por estar bajo los efectos del alcohol, en un presunto intento de suicidio. Las imágenes de cómo era llevado a recibir atención se viralizaron.

La versión real de lo que pasó con José Ángel Bichir

Sin embargo, horas después la familia emitió un comunicado para dar a conocer lo que verdaderamente sucedió.

“Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos”, se lee en la cuenta de Demian Bichir.

Explica que en realidad José Ángel sufrió una crisis profunda, derivada de una vulnerabilidad en su salud mental. Eso provocó que cayera por una ventana, pues aclaran que no se trató de un acto voluntario como para pensar en un intento de suicidio.

“Es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”.

El comunicado hace énfasis en que José Ángel Bichir no estaba bajo los efectos del alcohol ni ninguna otra sustancia.

Foto: @joseangelbichir (Instagram)

José Ángel Bichir se encuentra bajo cuidado médico y fuera de peligro

Afortunadamente José Ángel Bichir es reportado fuera de peligro; está rodeado de su familia y recibiendo atención médica especializada.

“Una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor. José Ángel está vivo y fuera de peligro”.

Finalizan mencionando que la familia Bichir se alejará del foco público un tiempo para concentrarse en apoyar con todo a José Ángel. De hecho aprovechan para invitar a quienes vivan episodios así a no temer pedir ayuda para atender su salud mental, un tema del que acá también te hemos hablado con mucho interés porque es necesario hacerlo.