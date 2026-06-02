Qué está pasando en Querétaro con el veto del gobernador a la Ley de Identidad de género

Lo que necesitas saber: Con desinformación, el gobernador de Querétaro vetó la Ley de Identidad de Género.

A finales de abril de 2026, el Congreso de Querétaro aprobó la Ley de Identidad de Género, que garantiza el derecho a rectificar ante el Registro Civil los datos —género y nombre— de las personas de acuerdo a su identidad autopercibida.

Y todo estaba Ok. La decisión fue recibida por organizaciones civiles como un avance en el reconocimiento y confirmación de los derechos de las personas trans y no binarias en Querétaro.

Foto: @ItGetsBetterMx

Sin embargo, casi un mes después, el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri decidió vetar —con información falsa— esta ley o serie de cambios a varios artículos del Código Civil.

El veto del gobernador de Querétaro a la Ley de Identidad de Género

Mauricio Kuri publicó un video en sus redes sociales para informar el veto a la Ley de Identidad de Género, de acuerdo a sus facultades constitucionales.

Kuri acusó que todo se trataba de un supuesto tema “ideológico” —ojo, este concepto suele ser usado para desinformar y negar los derechos de las comunidades LGBT+—, impulsado por la “izquierda radical”, así que no iba a permitir su supuesta imposición.

Foto: @makugo

Con respecto a las infancias, Kuri aseguró que con Ley de Identidad de Género los niños y las niñas podían cambiar de sexo en el acta de nacimiento —y eso porque supuestamente este dictamen abría las puertas para hacer esa modificación.

Cosa que… no es cierta. Y sólo basta echarle un ojo a la iniciativa aprobada por el Congreso de Querétaro.

Qué dice la Ley de Identidad de Género

En realidad, se trata de una serie de cambios al Código Civil queretano. Cambios en el artículo 2 y se sumaron los artículos 131 Bis, 131 Ter, 131 Quater y

131 Quinquies.

Todo como resultado de la iniciativa presentada por el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro Javier Rascado y de una propuesta para cambiar el Código Civil.

Foto: Shutterstock.

Se sumaron los esfuerzos y el resultado fue la llamada Ley de Identidad de Género.

Ustedes la pueden consultar acá en este enlace y echándole un buen ojo, en ninguna parte se menciona a niños, niñas o adolescentes.

La ley aplica para personas adultas —siguiendo incluso criterios establecidos por la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación). O sea, no se salta las reglas.

Aquí los cambios al Artículo 31 que pide entre los requisitos para el cambio en el acta de nacimiento: ser de nacionalidad mexicana, ser mayor de edad y tener el registro del acta en cualquier estado de México.

Foto:site.legislaturaqueretaro.gob.mx.

Las reacciones

La Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro refrendó la importancia de esta ley como una manera para garantizar el reconocimiento de la identidad de género desde las leyes.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro Sinuhé Arturo Piedragil explicó que el dictamen aprobado —va de nuevo— sólo aplica a personas mayores de edad.

Foto: @DDHQRO

“No hay ninguna disposición que permita o facilite trámites para niñas, niños y adolescentes”.

Y señaló que las declaraciones del gobernador eran inexactas y sólo generaban una confusión innecesaria, además de pedir a Kuri que rectificara.

La bancada de Morena en el Congreso recordó también la importancia de este dictamen ante los vacíos legales que existen para personas trans y no binarias en cuestiones patrimoniales, administrativas y familiares.

¿Por qué es importante?

Porque se trata de una negación al derecho de identidad y, por lo tanto, Querétaro estaría violando los derechos de igualdad y no discriminación de personas no binarias y trans.

¿Qué pasará? Kuri regresará la iniciativa con sus observaciones para que el Congreso la revise y vote. O sea, no aplica ese veto.

Católicas por el Derecho a decidir recordó que la identidad no se debate, no se condiciona ni tampoco se veta y, de hecho, los derechos no deben condicionarse por discursos de odio ni desinformación.