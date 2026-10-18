César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y cercano colaborador de la gobernadora Maru Campos, fue detenido este sábado 17 de octubre de 2026 por presuntamente permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaran en un operativo contra el crimen organizado sin autorización del gobierno federal.

Lo que necesitas saber: Dentro del partido ocupó distintos cargos, entre ellos la dirección jurídica del Comité Directivo Estatal en Chihuahua y la coordinación de estados de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua y cercano colaborador de la gobernadora Maru Campos, fue detenido este sábado 17 de octubre de 2026 por presuntamente permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) participaran en un operativo contra el crimen organizado sin autorización del gobierno federal.

La detención ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana en la capital de Chihuahua. Las autoridades lo señalan por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición.

Foto:X

Jáuregui fue fiscal general del Estado entre 2023 y abril de 2026, cuando renunció tras darse a conocer la participación de agentes estadounidenses en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.

El exfuncionario reconoció entonces su “responsabilidad política” por permitir la actuación de agentes extranjeros sin autorización federal.

De su carrera en el PAN a convertirse en fiscal de Chihuahua

César Jáuregui nació el 26 de junio de 1966 en Mexicali, Baja California, pero desarrolló su carrera política en Chihuahua. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y se incorporó al Partido Acción Nacional (PAN) en 1990.

Dentro del partido ocupó distintos cargos, entre ellos la dirección jurídica del Comité Directivo Estatal en Chihuahua y la coordinación de estados de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

En 2002 asumió la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Juárez y, ocho años después, contendió por la alcaldía de ese municipio. Aunque no ganó la elección, continuó su trayectoria en la administración pública como secretario del Ayuntamiento de Delicias.

Su carrera tomó mayor fuerza en 2014, cuando llegó al Congreso de Chihuahua como diputado local y coordinador de la bancada panista en la LXIV Legislatura.

Su relación con Maru Campos y la polémica por la CIA

La relación profesional entre Jáuregui y María Eugenia Campos, actual gobernadora de Chihuahua, se consolidó a partir de 2016. Durante la administración municipal de Campos en Chihuahua, él se desempeñó como secretario del Ayuntamiento.

Cuando Campos ganó la gubernatura en 2021, Jáuregui se incorporó a su equipo como secretario general de Gobierno, uno de los puestos políticos más relevantes de la administración estatal.

En 2023, la gobernadora lo propuso para encabezar la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupó hasta abril de 2026. Su salida ocurrió después de que se revelara la participación de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio clandestino.

El caso abrió cuestionamientos sobre la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano y la falta de autorización del gobierno federal.

Ahora, la detención de Jáuregui coloca bajo la lupa las decisiones que permitieron esa intervención y las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.