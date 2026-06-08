Lo que necesitas saber: De acuerdo con pobladores de Topolobampo, la construcción de una planta de amoniaco pondría en riesgo la salud y el ecosistema de 'El Pechocho'.

En la Bahía de Ohuira en Topolobampo, Sinaloa, está ocurriendo algo preocupante: la construcción de una planta de amoniaco y el posible riesgo en el que se pone ‘El Pechocho’, un delfín que ha vivido en la zona durante al menos 30 años.

Foto de Topolobampo // X:@CristyJDB

¿Por qué marchan contra la construcción de una planta de amoniaco en Sinaloa?

Vamos por partes. Estos últimos días, tanto comunidades indígenas como pescadores y ambientalistas han realizado diversas protestas en Sinaloa para evitar el avance de la construcción de una planta de amoniaco.

Esto luego de que el tema volviera a la conversación debido a la llegada de maquinaria industrial procedente de Alemania al puerto de Topolobampo por parte de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Las manifestaciones en contra de esta construcción han ido escalando a otros estados del país para exigir la cancelación del proyecto debido al riesgo que representan al ecosistema (como otros proyectos más en el país).

La construcción de una planta de amoniaco en Sinaloa no es historia reciente…

La situación que se vive en Sinaloa no es algo nuevo. El proyecto comenzó desde 2014 luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgara la primera autorización de impacto ambiental.

Desde entonces, se han realizado protestas y litigios para frenar su avance y hasta cancelar de manera definitiva el proyecto. El caso incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.

En aquel entonces se revocaron todos los permisos originales por la falta de consulta con las comunidades indígenas, aunque tan solo un año después se emitió una nueva autorización. De ahí no han habido cambios significantes.

Aunque recientemente las autoridades emitieron un comunicado en el que resaltaron que todo está vigente y en orden para continuar con el proyecto que prevé mejore la producción nacional de fertilizantes.

¿Quién es ‘El Pechocho’? El delfín que ha visibilizado la situación

Aunque no podemos irnos sin mencionarte a ‘El Pechocho’, el querido delfín nariz de botella que poco a poco se ha ganado el corazón de los pobladores de Topolobampo y que ha viralizado la situación debido a que podría verse afectado.

Pero… ¿Cuál es su historia? El pequeño delfín nació durante el paso de Ismael, un huracán categoría 4, en el que quedó huérfano y desde entonces decidió quedarse en Sinaloa.

Y a diferencia de otros delfines, ‘El Pechocho’ disfruta del contacto humano y prefiere vivir solo. Esto le ha hecho ganarse el cariño de locales y turistas que han viajado a la zona para conocerlo.

Delfín ‘El Pechocho’ de Sinaloa // Facebook:@Viictar Torres

Ahora, su nombre vuelve nuevamente a ser tendencia debido a que, según los pobladores de Topolobampo, la construcción de la planta de amoniaco pondría en riesgo su salud y la de muchos otros animales.