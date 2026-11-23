Este fin de semana murió a los 51 años Humberto Padgett León, escritor y uno de los periodistas de investigación más importantes de todo el país, que dedicó su vida a documentar el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Lo que necesitas saber: Durante más de 20 años colaboró con diversos medios como Grupo Fórmula, Reforma, Eme Equis y Sin Embargo, además de escribir libros como ‘Estado de México. La monarquía de la barbarie’ y ‘Tamaulipas, la casta de los gobernadores’.

Este fin de semana se dio a conocer una triste noticia. Murió a los 51 años Humberto Padgett León, escritor y uno de los periodistas de investigación más importantes de todo el país, que dedicó su vida a documentar el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Foto: Humberto Padgett

¿Quién fue Humberto Padgett?

Vamos directo al grano. Humberto nació el 10 de enero de 1975 en el Estado de México y estudió Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

Tras concluir sus estudios, Padgett comenzó con su trayectoria profesional en el año 2000, trabajando en las secciones Estado de México y Ciudad en el periódico Reforma durante 6 años.

Después, cambió de medio para colaborar en diferentes áreas de la revista Eme Equis de 2006 a 2012. Luego formó parte de la unidad de investigación del portal Sin Embargo durante 4 años y continuó su carrera en Radio Fórmula.

Ahí participó en el programa ‘Ciro por la mañana’ mientras que colaboró con Imagen Televisión hasta 2025, fecha en la que dio a conocer que padecía cáncer durante una participación en el programa de Ciro Gómez Leyva.

Un retiro forzado por las amenazas

Un año antes de enfrentar lo que sería su última batalla, Humbert Padgett anunció que se retiraría del periodismo de manera indefinida en medio de amenazas y tras haber sufrido un asalto a mano armada en Michoacán.

“Hoy dejo el periodismo indefinidamente. Las pérdidas que he sufrido, los acosos y amenazas bajo los que estamos mi familia y yo y los abandonos en que me veo me imponen desistir luego de 26 años de trabajo. Gracias y suerte”, escribió en redes sociales.

Una trayectoria de grandes textos

Durante toda su trayectoria como periodista, realizó algunos escritos aclamados en el gremio. Uno de los más destacados fue la crónica “Caminando por los campos de goma”, en la que documentó los orígenes del cultivo de amapola.

Otros de sus trabajos destacados fueron Noche de perros en el Sanborns, ¡Aviéntales el cerillo, son secuestradores!, sobre el linchamiento de personas en el Estado de México, y Zulema y ‘El Chapo’: amor, SMS y tragedia.

Obtuvo en cinco ocasiones el Premio Nacional de Periodismo y otros reconocimientos como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset por investigaciones sobre violencia y narco en México.

Por si fuera poco, también destacó por su trabajo como escritor. Será recordado por obras como ‘Historias mexicanas de mujeres asesinas’, ‘Retrato íntimo de un padrote’ o ‘Tamaulipas, la casta de los narcogobernadores’, por mencionar algunas. Descanse en paz.