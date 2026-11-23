Lo que necesitas saber: Durante el enfrentamiento, dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano también abrieron fuego contra hombres armados que intentaban impedir la captura.

Lo que sucedió en Sinaloa aún está dando de que hablar, no solo por la preparación para la detención de “El Chapo Isidro”, sino también porque se han revelado más detalles sobre la detención de uno de los más buscados, incluso por el FBI.

Y es que su captura no fue cosa de un día, pues resulta que hubo semanas completas de vigilancia, además de un intercambio de información —y drones— entre México y Estados Unidos.

Foto: Defensa

Al inicio todo esto salió a la luz gracias a una investigación que realizó The New York Times, pero las autoridades mexicanas ya revelaron algunos de los detalles que sirvieron para dar con él y lograr detenerlo en Guasave, Sinaloa.

Así fue como lograron dar con “El Chapo Isidro”

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, las autoridades mexicanas compartieron información de inteligencia con Estados Unidos para rastrear los movimientos tanto de él como de integrantes del cártel.

Y eso no fue todo, pues resulta que Estados Unidos realizó vuelos de reconocimiento con drones sobre las zonas donde sospechaban que podía encontrarse.

Durante conferencia, el secretario explicó que el intercambio de información para lograr dar con la ubicación de El Chapo Isidro ocurrió durante tres meses y todo bajo los procedimientos legales para estas operaciones.

Una vez teniendo toda la información, los investigadores comenzaron a reconstruir las actividades y rutinas del presunto narcotraficante.

Además, también intervinieron sus teléfonos celulares, donde obtuvieron mensajes que intercambiaba con su esposa, su hermana y su mamá.

Gracias a estos mensajes también pudieron enterarse de algunos movimientos que tenía previstos, como eventos familiares y fiestas a las que asistiría.

Por lo que, con todos estos detalles, lograron ubicarlo el pasado 20 de noviembre, cuando fuerzas especiales mexicanas ingresaron al lugar donde se encontraba para detenerlo.

Así se realizó el operativo

Aunque ya lo habían localizado, el operativo no se realizó tan fácilmente, pues las autoridades se prepararon para evitar que algún integrante del cártel pudiera anticiparse a sus movimientos.

De acuerdo con The New York Times, antes de ingresar a la vivienda en Guasave, las fuerzas de seguridad organizaron maniobras de distracción en otros puntos de Sinaloa, entre ellos Los Mochis.

Mientras esto sucedía, alrededor de 20 elementos encubiertos ingresaron al inmueble. Sin embargo, no tardaron en recibir disparos, por lo que se desató un enfrentamiento armado.

Foto: @Defensamx1

Durante el enfrentamiento, dos helicópteros Black Hawk del Ejército mexicano también abrieron fuego contra hombres armados que intentaban impedir la captura y que respondieron con armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas.

Todo esto como parte de las maniobras para proteger a los soldados que ingresaron a la vivienda.

Una vez que consiguieron detener a “El Chapo Isidro”, las fuerzas especiales lo sacaron de Guasave en un vehículo blindado. Como parte de la estrategia, otros helicópteros continuaron con las maniobras de distracción para facilitar su traslado.

Así que definitivamente este no fue un operativo sencillo y que, sin duda, mantuvo a las autoridades muy pendientes de cada movimiento, y de cómo los mensajes con su familia terminarían por llevarlo hasta su detención.