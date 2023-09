Secretaría de Economía explica por qué Raquel Buenrostro llegó en Crocs a la reunión del G20

Lo que necesitas saber: La titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, viajó a la India en representación de AMLO para participar en la reunión del G20, pero la criticaron por el tipo de calzado que usaba cuando fue recibida en Nueva Delhi

La raza no perdona nada… Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía, se presentó en lugar de AMLO a la cumbre de Líderes del G20 en la India. El problema es que se viralizó una foto donde se ve que llegó en Crocs… sí, usando Crocs.

Y pues sí, no tardaron los comentarios sobre que esa no es manera de presentarse a una reunión de líderes mundiales. Raquel Buenrostro fue recibida y estrechó la mano de otros funcionarios presentes usando ese conocido calzado, lo cual no le gustó a mucha gente considerando que va en representación de México.

Raquel Buenrostro llegó usando Crocs a la India y recibió críticas / Foto: G20

Raquel Buenrostro llegó usando Crocs al G20 y desató críticas / Foto: @SE_mx

Raquel Buenrostro llegó a la cumbre del G20 usando Crocs y no se la perdonaron

Recordemos que como AMLO anda en una visita oficial en Colombia, alguien debía tomar su lugar en la reunión de Líderes del G20 que se celebra en India este 9 y 10 de septiembre. La elegida fue la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro.

Pero como verás en las siguientes imágenes, eso pasó a segundo plano. Los comentarios contra Buenrostro fueron de todo tipo. Presentarse en Crocs a la reunión del G20 fue motivo suficiente para ser criticada.

No gana uno para vergüenzas



La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro representando a México con sus Crocs en el G20. @SE_mx @RodPerezOficial pic.twitter.com/rCeuKFUwdx — José Díaz (@JJDiazMachuca) September 8, 2023

Tampoco faltó quien la defendió, diciendo que criticarla era clasista. En fin, ella llegó a Nueva Delhi la mañana de este 8 de septiembre y el tema no ha dejado de dar pie a opiniones a favor o en contra.

¿Y por qué se presentó usando ese calzado?

Pues como todo en esta vida tiene una explicación, la Secretaría de Economía ya explicó el motivo por el que Raquel Buenrostro llegó en Crocs a la reunión del G20. No, no fue por falta de respeto o por algunas de las cosas que dijeron en las críticas.

El área de Comunicación Social de la dependencia indicó a El Universal que todo fue porque iba bajando del avión cuando la recibieron. Ahora sí que no le dio tiempo de cambiárselos.

El vuelo hacia la India para la cumbre del G20 duró casi un día y no había ninguna recepción oficial programada según dicen, por eso no bajó del avión preparada.

Obviamente Raquel Buenrostro lució con un outfit distinto ya en el evento, así que nomás resta preguntar: ¿tú crees que ameritaba todas las críticas que recibió por ese detalle?

Te puede interesar