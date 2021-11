7 recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias en nuestras mascotas

Así como nosotros, los perros y los gatos pueden sufrir de infecciones respiratorias provocadas por el frío que, si no se tratan, pueden convertirse en infecciones secundarias e incluso llegar a ser muy graves. Nuestras mascotas son nuestra responsabilidad y ahora que ya comenzó el frío bárbaro, acá te dejamos algunas recomendaciones para evitar que enfermen.

Eso sí, ten en mente que el frío que nosotros experimentamos no es el mismo o al mismo nivel que las mascotas. Todo depende de la raza, el tamaño y qué tanto frío haga.

¿Cómo puedo evitar que mi mascota enferme de las vías respiratorias con este frío?

En primer lugar, y tal vez la más importante, no los dejes expuestos al frío. En México es muy común ver a perros viviendo las 24 horas del día en el techo o al exterior de las casas, pero cuando la temperatura baja demasiado, no tienen en donde refugiarse.

Si no tienes espacio dentro de tu casa o no te gusta que las mascotas duerman adentro, acondiciónales una casita al exterior, no es muy complicado. Dependiendo del tamaño de la mascota puedes reutilizar cajas de cartón protegidas con plástico para que no se mojen, huacales de madera, retazos de madera, etc.

Va de nuez, las mascotas son nuestra responsabilidad y también sienten y pasan frío.

En esta temporada de frío, no les cortes demasiado el pelo, esa es su defensa natural en contra de las bajas temperaturas. En caso de que la raza sea de poco pelo o de pelo corto, puedes colocarle un suéter hecho en casa o comprado para protegerlo.

Verifica que tenga todas sus vacunas al día y cada cierto tiempo llévalo al veterinario a un chequeo de rutina. Un aspecto fundamental para proteger a nuestras mascotas de cualquier enfermedad es la nutrición. Pregunta a un experto qué es lo que debe comer, respecto a su raza y edad.

En esta época limita los baños lo más posible o puedes usar un champo hidratante para un baño en seco. Finalmente, trata en la medida de lo posible de ejercitarlo en casa, juega a la pelota, corretéalo o alguna actividad para que se mantenga activo y en calor.

Los cachorrillos y los perros adultos mayores son los que suelen pasar frío porque, tal como pasa con los humanos, no pueden regular su temperatura corporal con la misma eficacia que los jóvenes. Si el perro es pequeño pierde calor más rápido que un perro de raza grande, dependiendo también del pelaje.