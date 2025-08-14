Lo que necesitas saber: Cárteles Unidos es uno de los grupos que el gobierno de Donald Trump ha clasificado como organización terrorista.

Estados Unidos le anda echando aguacate a su lucha contra los cárteles y no se conforma con los 26 narcos recién enviados desde México. Quiere más y, para tenerlos, ofrece millonarias recompensas. Nomás por cinco miembros de Cárteles Unidos ofrece hasta 26 millones de dólares.

Foto ilustrativa: Pixabay

De acuerdo con el documento publicado por el Departamento de Justicia gringo, las recompensas son para aquellos que den información que lleven a la detención de Juan José Farias, El Abuelo; Alfonso Fernández, Poncho; Luis Enrique Barragán, Wicho (o R5); Édgar Orozco, El Kamoni y Nicolás Sierra, El Gordo.

Los cinco personajazos son identificados como miembros de Cárteles Unidos y la justicia de Estados Unidos los reclama, luego de encontrarles nexos con una investigación que inició en territorio gringo y acabó con el descubrimiento, en Michoacán de un laboratorio clandestino donde se fabricaban metanfetaminas.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el gobierno de Trump, Cárteles Unidos es responsable de llenar a los pobres gringos de narcóticos peligrosos, los cuales se venden mediante violencia, extorsión y corrupción… pero, bueno, nada se dice de búsqueda de funcionarios estadounidenses.

Cárteles Unidos usa ganancias para compra de arsenal y sobornos a funcionarios

Según las investigaciones, Cárteles Unidos es una organización que reúne a varios cárteles de Michoacán dedicados a la fabricación y distribución de fentanilo, metanfetaminas y cocaína… siendo Estados Unidos uno de los principales destinos de su mercancía.

Los estudiantes de Química en México son reclutados como ‘cocineros’ de fentanilo. Foto: Joe Lamberti para The Washington Post via Getty Images)

“Las ganancias de la venta de drogas en Estados Unidos se utilizan presuntamente para adquirir armamento pesado, contratar mercenarios, sobornar a funcionarios locales y financiar lujosos estilos de vida para los líderes de los cárteles”.

Si no se puede dar información para detener a todos de jalón, las autoridades de Estados Unidos se conforman con lo que se pueda. Nomás que depende del sapo la pedrada… la recompensa varía de cada miembro de Cárteles Unidos.

De acuerdo con La Jornada, por El Abuelo se dan hasta 10 millones de dólares, mientras que por El Gordo y El Poncho nomás cinco. Ya por Wicho y El Kamoni el que los entregue se debe de conformar con tres milloncitos por cada uno.