Lo que necesitas saber: Recientemente se han revelado supuestos pactos de Nayib Bukele con el crimen organizado... pero eso no disminuyó la popularidad que se carga. Así que, facilito, ganó las elecciones presidenciales.

Aunque el conteo de votos va apenas por arriba del 31%, la victoria de Nayib Bukele pinta para ser aplastante. De ahí que, aunque anticipada, la celebración del presidente de El Salvador ni siquiera ha sido discutida.

Nayib Bukele y su “pacto” con el CJNG / Foto: Getty

Tribunal Supremo Electoral respalda anuncio de Bukele

“De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos”, aseguró Nayib Bukele minutos después de que cerraron las casillas a las que acudieron los salvadoreños a depositar su sufragio.

El “ya gané” de Nayib Bukele fue por el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el cual, según su escrutinio preliminar, indica que el presidente tiene 1,295,888 de votos a favor, mientras que su más cercano competidor apenas 110, 244. Estos números son echados con apenas el 31% de las actas procesadas, pero dibujan una tendencia difícil de revertir.

Foto: @PresidenciaSV

Triunfo de Bukele estaba más que cantado

Luego del primer conteo del Tribunal Supremo Electoral, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, no aceptó la derrota… pero tampoco dio señales de querer oponerse a un resultado que no le favorece. En conferencia de prensa, se limitó a agradecer a los votantes y a celebrar que, mínimo, su partido no fue completamente borrado de las elecciones, como se presumía.

El triunfo de Nayib Bukele fue anticipado desde semanas (quizás meses) antes por las encuestas. En todas se pronosticaba como ganador absoluto, con base en la popularidad que ha ganado durante su polémica administración. El punto fuerte (y criticado) de su gobierno: el combate a las pandillas, especialmente a la Mara Salvatrucha.

Reelección en El Salvador… aunque la Constitución lo prohíbe

Al autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales, Nayib Bukele presumió que, para su siguiente periodo, contará con el apoyo casi total del poder legislativo. Tenemos “un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea”, aseguró el mandatario.

Nayib Bukele se presentó en las elecciones presidenciales de EL Salvador (y ganó, como se puede ver), no importando que la Constitución de su país prohíbe la reelección. Para no verse tan descaradote, basó su presencia en las boletas en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

En 2021, la Corte avaló la iniciativa con la que el presidente se puede echar otro periodo… si es que los electores lo deciden. El pequeño graaan detalle: la Sala de lo Constitucional fue elegida por una Asamblea de mayoría oficialista. Oséase, puuuuro de la banda de Bukele.

