No pasa la reforma eléctrica, Morena no consigue mayoría calificada

Pasó lo que ya se esperaba: la oposición no dejó que pasara la reforma eléctrica propuesta por AMLO y ya… ahora vendrá el “Plan B” con lo de la Ley minera, advertido por el presidente.

Luego de casi 12 horas de nomás estarse haciendo güeyes –porque así que digan “se discutió la propuesta de reforma”, pues no hubo (sólo uno tras otro de los legisladores descalificando la posición del otro)– los diputados frenaron la reforma eléctrica.

La votación quedó 275 votos a favor, 223 en contra y cero abstenciones. Con lo cual, aunque la mayoría de diputados votó a favor, no se logró la mayoría calificada que requieren iniciativas como la reforma eléctrica. Así que no pasará al Senado.

Luego del revés legislativo, los de la oposición celebraron como si de verdad así como está la situación de los energía en el país estuviera muy fregón… mientras que los de Morena se quedaron indignados, como si de verdad su reforma fuera la solución a los problemas que existen en la materia. Sin embargo, aplicaron el “nos vemos al topón”, ya que próximamente se discutirá la propuesta de Ley minera enviada por AMLO.

De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, informó que ya recibió la iniciativa presidencial, en la cual el litio será el principal tema a discutir. Bueno, “discutir” entre paréntesis, ya que se prevé que, así como ahorita con lo dela ley eléctrica, cada bando se presente a la Cámara si la mínima intención de realmente debatir y simplemente votar según la conveniencia política.

Cabe recordar que la iniciativa de Ley minera enviada por AMLO no necesita de una mayoría calificada, como la reforma eléctrica… así que ahí es donde vendrá el desquite de la 4T.

Resumen del “debate” de la reforma eléctrica

Mientras que los diputados que apoyaban la reforma eléctrica de AMLO se la pasaron acusando de “traidores” a la patria a los miembros de la oposición (excelente técnica para convencerlos… seguro), los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no salieron de su posición: para ellos, la reforma era un retroceso en materia eléctrica que no cumple con las normas ambientales y no garantiza un baja a las tarifas.

Y ya, a grandes rasgos, así se la pasaron 12 horas. En la votación se demostró que Morena no tuvo con qué negociar votos a favor, para obtener la mayoría calificada… sólo consiguió el voto del diputado Carlos Aysa que, hasta la semana pasada, era miembro del PRI.