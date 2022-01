Reforma eléctrica no expropiará nada, asegura Rocío Nahle; IP se quedará con 46% del mercado

Si una de las cosas que no los dejó disfrutar plenamente este fin de semana de altas emociones deportivas fue saber cómo chin$%&/ados funcionará la generación de energía con la reforma eléctrica de AMLO, ya pueden considerarse libres. Rocío Nahle más o menos lo explicó (ya si le creen, es otro boleto).

Durante su participación en la reunión plenaria de la bancada en el Senado de Morena, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la reforma eléctrica propuesta por AMLO es un buen modelo de generación de energía. Implica que el Estado se hará cargo de más de la mitad de generación de energía, pero no por ello se agandallará la infraestructura privada . No habrá expropiaciones, pues (que es lo que muchos esperan).

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas”, aclaró Rocío Nahle.

La funcionaria también aclaró que la reforma eléctrica no correrá al sector privado del país… nada más que, los que se queden, deberán conformarse con una rebanadita del pastel. Será un 54-46%, con más tajada para el Estado, claro. “Es una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos”, consideró Nahle.

Especialistas no la ven tan fácil con reforma eléctrica

El planteamiento optimista de Rocío Nahle va en contra de las preocupaciones de especialistas que, durante los foros armados para la reforma eléctrica (hace un par de semanas), señalaron que los planes del gobierno no darán para generar la energía necesaria (no es un buen modelo como dice Nahle, al contrario, es un modelo agotado… sería regresar 60% atrás… #Dicen).

Según los especialistas, hasta un 50% del país podría quedarse sin luz, debido a que la reforma anularía permisos a privados, lo cual representaría cancelar el 62% de la generación de energía nacional.

Además, por lo mismo de cancelar contratos con privados, se tendría que indemnizar a estos con sumas billonarias… cosa que acabaría impactando en la calificación crediticia del país (y en la reputación).

¿Y las energías limpias? Aunque los especialistas consideran que la generación de éstas será casi nula (sólo se prevé repotenciar hidroeléctricas, así como la construcción de una planta solar y unas de gas natural), Rocío Nahle dijo que la reforma eléctrica propone “un adecuado balance energético… Vamos caminando hacia la transición, pero no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles…”

Se prevé que habrá 19 foros sobre la reforma eléctrica. Ahí hay exposición de preocupaciones, críticas y debates entre especialistas a favor y en contra… algo un poco más equilibrado que ver a la secretaria de Energía frente a legisladores de Morena… digo, ni modo que la contradijeran.