Difunden video de regidor de Hidalgo golpeando a una mujer y responde: "Me ganó la ira"

Se trata de un video con fecha del 12 de noviembre de 2020, pero que apenas fue difundido en redes y que muestra al regidor de Tasquillo, Hidalgo, Marcos González, golpeando a una mujer —identificada como su expareja— en las oficinas municipales.

Este video ha sido retomado tanto por medios locales como nacionales y ante las reacciones generadas en contra de esta actitud violenta, el regidor de Tasquillo salió a defenderse… argumentando que la difusión de este video es una represalia política.

Difunden video del regidor de Tasquillo, Hidalgo, golpeando a una mujer

En las imágenes se observa al regidor agrediendo a una mujer, quien estaba cargando a un bebé mientras intentaba evitar los manotazos de Marcos González.

Como el sujeto no se detenía, uno de los empleados de las oficinas municipales intercedió y fue entonces que Marcos González comenzó a agredirlo —mientras eso sucedía, otra mujer intervino, pidiéndole que se detuviera.

El video en cuestión fue captado por una cámara de seguridad de la oficina municipal, el año pasado. Sin embargo, debido a que apenas fue difundido, el regidor de Tasquillo, Hidalgo, aprovechó para decir que todo se trataba de una campaña política en su contra.

En su cuenta de Facebook, Marcos González Trejo, representante del partido local Podemos, acusó que había recibido una amenaza por su supuesta lucha para transparentar recursos y evidenciar abusos en la nómina del ayuntamiento de Tasquillo.

Por otra parte, intentó justificar que en ese momento quería ver y estar con su hijo… y por eso reaccionó de manera violenta.

“Hoy pueden juzgarme y entiendo que no quieran apoyar a un golpeador que quería ver y estar con su hijo, entiendo que es preferible apoyar a rateros del PRI, zánganos y vividores del pueblo, los que me leen, la verdad es una pena ese video tan miserable, reconozco que nada justifica la acción, me ganó la ira, hoy me ha robado hasta el sueño con eso”.

De esta manera, Marcos Trejo mezcló asuntos de la política con la violencia de género ejercida contra una mujer cuando él era regidor electo. Y aunque reconoció la agresión, dejó en segundo plano esta actitud para enfocarse en su carrera política…

La reacción del partido Podemos en Hidalgo

Citado por La Crónica de Hoy en Hidalgo, Justino Chavarría Hernández, presidente de la Junta Estatal de Podemos, explicó que el partido ya analiza este caso y que no respaldará a militantes o funcionarios acusados de violencia de género.

Por otra parte, activistas en Hidalgo anunciaron que se movilizarán en busca de que Marcos González Trejo sea destituido y su caso investigado por las autoridades, de acuerdo con La Jornada.