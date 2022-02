¡Oh no! La reina Isabel II da positivo a COVID-19 a sus 95 años

Este domingo 20 de febrero el mundo entero se despertó con el nombre de la reina Isabel II apareciendo por todos lados, pues se confirmó que la monarca dio positivo a COVID-19 después de estar en contacto con su hijo y heredero Carlos, quien se contagió del virus por segunda vez.

Fue a través de un pequeño comunicado donde el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel presenta “síntomas leves similares a los de un resfriado”, sin embargo, espera poder hacer varias “tareas ligeras” en el castillo de Windsor durante los próximos días.

La reina Isabel II dio positivo a COVID-19

“Ella continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las recomendaciones apropiadas”, indica el escrito del palacio donde medios locales indican que otras personas en el castillo de Windsor ya habrían positivo a la misma enfermedad por estar en contacto directo con la reina Isabel II.

La noticia se confirma casi dos semanas después de que la reina se reuniera con su hijo Carlos, quien por segunda ocasión dio positivo a COVID-19, esto el pasado 10 de febrero. Aunque Isabel II se aisló y continúo con su agenda de manera virtual, el resultado positivo finalmente llegó.

El castillo de Windsor indica que los síntomas de la reina son leves

La noticia del COVID-19 ha provocado una especie de sensación agridulce para los seguidores de la reina Isabel II, pues llega días después de que la monarca cumpliera 70 años de reinado en Reino Unido, lo cual la convirtió en la soberana con más tiempo en el trono.

La población británica tendrá cuatro días festivos en junio para celebrar a la reina, quien en abril de este 2022 cumplirá 96 años. La cosa es que desde octubre de 2021 algunos han estado preocupados por el estado de salud de la reina Isabel II, quien cada vez se ve más cansada y ausente de eventos oficiales.

Pero esto sólo provoca más preocupación por el estado de salud de la reina Isabel II

Como les comentamos el año pasado, en octubre la monarca pasó una noche en el hospital por problemas de salud que no se especificaron, pero que la obligaron a cancelar un viaje al Norte de Irlanda.

Desde entonces la reina Isabel II ha aparecido en pocas ocasiones y la última vez que lo hizo de manera presencial, el pasado 16 de febrero, fue con ayuda de un bastón ya que no se “podía mover”. Algo que a sus 95 años bien podría ser normal, aunque eso no elimina la preocupación hacia ella.

Ministros de todo el mundo le desean que se recupere pronto del COVID-19

Por otro lado, expertos de salud en Reino Unido indican que no se sabe si la reina cuenta con el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 –la cual le administraron por primera vez en enero del año pasado–, aunque se cree que Chabelita sí tiene ya las tres dosis debido a los síntomas leves que presenta.

En redes sociales diversos presidentes y líderes políticos de todo el mundo y han mandado sus buenos deseos a la reina Isabel, a quien desean pronta recuperación.

I’m sure I speak for everyone in wishing Her Majesty The Queen a swift recovery from Covid and a rapid return to vibrant good health. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

The people & government of Taiwan wish Her Majesty Queen Elizabeth II a speedy recovery & return to good health. We’re confident Her Majesty will overcome this challenge with flying colors. https://t.co/B9eqNTGGUY — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) February 20, 2022