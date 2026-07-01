Lo que necesitas saber: De acuerdo con la alerta, durante el Mundial en México han aumentado los informes sobre robos de teléfonos celulares y adulteración de bebidas.

Con la novedad que Reino Unido emitió una alerta de viaje para los turistas que tengan planeando viajar a nuestro país por el partido de México vs. Inglaterra… advirtiendo el supuesto aumento de robos de teléfonos celulares y hasta adulteración de bebidas.

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Reino Unido emite alerta de viaje para turistas que vengan a México

Parece que las alertas de viaje a México no serán exclusivas de Estados Unidos… y es que previo al partido de nuestra selección nacional contra Inglaterra el próximo 5 de julio, la cancillería del Reino Unido emitió su advertencia.

De acuerdo con la alerta dirigida a los aficionados ingleses que tengan planeado viajar para el partido de octavos de final, en México existe un aumento de robos de teléfonos celulares y adulteración de bebidas.

Además, la dependencia también advirtió sobre los fallecimientos ocurridos recientemente durante los festejos del triunfo de México vs. Ecuador en CDMX.

Foto de los festejos luego del partido de México | @CulturaCiudadMx

Mapa de estados donde “desaconsejan” todos los viajes salvo los esenciales

Eso sí, la alerta de seguridad no solo contempla a la Ciudad de México sino a todo el país… incluso presentan una lista de los estados donde “desaconsejan” realizar viajes a menos que sea necesario.

Los estados en esta lista negra de Reino Unido son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

Mapa alerta de viaje a México // Foto: GOV UK (captura de pantalla).

Pero bueno, si quieres leer todas las “recomendaciones y advertencias” que tienen para viajar a México, solo da clic aquí.