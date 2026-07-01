Lo que necesitas saber:

De acuerdo con la alerta, durante el Mundial en México han aumentado los informes sobre robos de teléfonos celulares y adulteración de bebidas.

Con la novedad que Reino Unido emitió una alerta de viaje para los turistas que tengan planeando viajar a nuestro país por el partido de México vs. Inglaterra… advirtiendo el supuesto aumento de robos de teléfonos celulares y hasta adulteración de bebidas.

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Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Reino Unido emite alerta de viaje para turistas que vengan a México

Parece que las alertas de viaje a México no serán exclusivas de Estados Unidos… y es que previo al partido de nuestra selección nacional contra Inglaterra el próximo 5 de julio, la cancillería del Reino Unido emitió su advertencia.

De acuerdo con la alerta dirigida a los aficionados ingleses que tengan planeado viajar para el partido de octavos de final, en México existe un aumento de robos de teléfonos celulares y adulteración de bebidas.

Además, la dependencia también advirtió sobre los fallecimientos ocurridos recientemente durante los festejos del triunfo de México vs. Ecuador en CDMX.

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Foto de los festejos luego del partido de México | @CulturaCiudadMx

Mapa de estados donde “desaconsejan” todos los viajes salvo los esenciales

Eso sí, la alerta de seguridad no solo contempla a la Ciudad de México sino a todo el país… incluso presentan una lista de los estados donde “desaconsejan” realizar viajes a menos que sea necesario.

Los estados en esta lista negra de Reino Unido son Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

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Mapa alerta de viaje a México // Foto: GOV UK (captura de pantalla).

Pero bueno, si quieres leer todas las “recomendaciones y advertencias” que tienen para viajar a México, solo da clic aquí.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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