Lo que necesitas saber: De entra en vigor, podría ser en 2027, la edad legal para comprar cigarros en Reino Unido aumentará un año cada año. Así hasta que llegue a ser ilegal para toda la población.

Algo como lo que Nueva Zelanda aprobó en 2022 (y su nuevo gobierno derogó a inicios de este año), está por suceder en Reino Unido: prohibir que los nacidos a partir de 2009 puedan comprar tabaco legalmente… lo que hace pensar que la medida se replicará en otros países que quieran crear una generación no fumadora.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

La edad legal para comprar tabaco en Reino Unido aumentará cada año

La Cámara de los Comunes aprobó con 383 votos a favor y 67 en contra, el plan lanzado por el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, con el que será ilegal la compra de productos derivados del tabaco… ilegal para los nacidos en 2009 o después.

De acuerdo con el proyecto de ley de Sunak, las personas nacidas en Reino Unido que este 2024 cumplan 15 años (o menos) nunca podrán comprar de manera legal cigarros u otro producto derivado del tabaco.

Foto: Getty Images.

Para conseguir lo anterior, la ley aprobada por la Cámara de los Comunes establece que la edad legal para comprar cigarrillos aumentará un año, cada año. Así, hasta que llegue el punto en que sea ilegal para toda la población de Reino Unido.

Bueno, siempre habrá la opción de “vapear”, ya que esta práctica no la prohíbe la ley… sin embargo, sí la limita: el proyecto de Sunak prohíbe la venta de vaporizadores desechables (los más baratos) y reduce los sabores que podrán venderse, esto con el fin de evitar que los más jóvenes le agarren gusto y se vuelvan adictos a la nicotina.

Ley similar ya fue derogada en Nueva Zelanda

Pese a que se sabe de los efectos nocivos a la salud que tiene el tabaco, varios miembros de la Cámara de los Comunes se pronunciaron en contra del proyecto del primer ministro Rishi Sunak… incluso gente de su propio partido. La razón por la que votaron en contra es por considerar que la iniciativa limita la libertad de las personas y por encontrar preocupante que personas tengan diferentes derechos de otras, sólo por haber nacido con un día de diferencia.

Foto: Pixabay

Como ocurrió en Nueva Zelanda (y en otros países que han tratado de imponer limitantes a la venta de cigarros), también se ofreció como alegato en contra el hecho de que una prohibición puede llevar a fomentar el nacimiento del mercado negro.

Y hablando de Nueva Zelanda… algo que no fue tan mencionado en medios (al menos no como cuando se aprobó) fue la derogación de la ley gemela a ésta que promueve Rishi Sunak. Esto ocurrió a inicios de 2023, ya que el nuevo gobierno aseguró que su tirada es reducir el consumo de tabaco, pero no por imposición, sino “desalentando el hábito”.

La ley pionera entraría en vigor en julio de 2023 y se preveía que iba a reducir el número de vendedores de tabaco en más de un 90%. Pues ya no…

Te puede interesar