En Nueva Zelanda iniciar una era de “no cigarro”. Y puede parecer muy exagerado, pero es la verdad: las generaciones a partir de 2009 ya no tendrán permitido fumar.

Esto ya se venía cocinando desde 2021, pero fue ayer que el Parlamento de Nueva Zelanda le dio luz verde. Tal y como se esperaba. De acuerdo con medios internacionales, la tierra del kiwi se sitúa, con su legislación aprobada, como líder en restricción del tabaco en el mundo.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

El año pasado, se preveía que nadie nacido en 2008 podría comprar cigarros. Ayer, el Parlamento de Nuevo Zelanda dejó el asunto en nacidos en 2009. Es decir, los que este 2022 tienen 13 añitos ya no podrán decir “es el humo del cigarrillo el que me hace llorar” (no de manera legal). Y, de ahí, la edad mudará gradualmente… así hasta que esté completamente prohibido.

De acuerdo con El País, las sanciones para quienes violen la normativa antitabaco podrían ser de hasta 150 mil dólares de Nueva Zelanda (algo así como 91 mil euros). Y quién sabe, pero quizás en un futuro tengamos escenas como las de El Demoledor (increíble documental con Silvester Stallone y Wesley Snipes), porque la restricción para echar humo será de por vida.

Foto: Pixabay

“Esta legislación acelera el progreso hacia un futuro libre de humo”, justificó la ministra adjunta de Salud, Ayesha Verrall. “Miles de personas vivirán vidas más largas y saludables y el sistema de salud estará mejor al no tener que tratar las enfermedades causadas por fumar”, pronosticó.

La nueva legislación de Nueva Zelanda irá acompañada de una serie de medidas que harán que los que todavía tengan chance de comprar cigarros dejen de hacerlo… ya saben: el tabaco será menos asequible y accesible.

Pinterest

Además, se prevé que habrá una reducción drástica de la cantidad legal de nicotina en los productos de tabaco estos sólo podrán conseguirse en través de tiendas especializadas. Ya nada de ir a la tienda por cigarritos. Ni siquiera en supermercados.

De acuerdo con The Guardian, el número de tiendas autorizadas para la venta de cigarros se reducirá a una décima parte. Así, de 6 mil, sólo existirán 600 en todo el país.

Las leyes antitabaco de Nueva Zelanda entrarán en vigor en 2023. Y el proceso de convertirse en un país “libre de humo” será en friega: la fecha es 2025.