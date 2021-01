Renuncia directora del centro responsable del operativo de vacunación universal

En medio de cada vez más polémicas en torno a la forma en que se distribuyen y aplican las vacunas, así se va Miriam Esther Veras, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) y, por tanto, parte central del operativo para aplicar la vacuna contra el COVID-19.

Durante la conferencia que diariamente se ofrece en Palacio Nacional, para ver cómo va el desarrollo de la pandemia en el país, se confirmó la renuncia de Veras Godoy… que por razones “meramente personales”.

“El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia es el centro que tiene a su cargo el Programa de Vacunación Universal. Efectivamente, la doctora Miriam Veras Godoy, gran amiga y colaboradora, presentó su renuncia”, señaló Ricardo Cortés, director general de Promoción de Salud.

Aunque el nombre de Miriam Esther Veras no es tan sonado, ella fue parte fundamental de la planeación y desarrollo del operativo de vacunación que actualmente se realiza para inmunizar a la población contra el COVID-19. Esto, debido a que era titular del Censia, el cual se hace cargo de las estrategias y políticas relacionadas con campañas de vacunación.

Entonces es grave que se haya la titular del Censia, ¿no?

Pues uno pensaría que sí… pero Ricardo Cortés dice que no.

Aunque una de las cosas que más se quejan en los Estados respecto a la campaña masiva de vacunación es que a los gobiernos locales no les dejan meter las manos, Cortés Alcala señaló que no hay tanta bronca en que el Programa de Vacunación se haya quedado acéfalo… que porque en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 sí participan las 32 entidades.

“Es un operativo federal de todo el gobierno de México en donde están participando múltiples secretarías de Estado bajo un esquema que se conoce más en la milicia, pero que no es exclusivo para la milicia, que es el Sistema de Comando de Incidentes”, explicó el funcionario, señalando que, si bien Miriam Esther Veras tenía un encargo importante (por su calidad de directora del Censia)… pues era igual de importante que “cualquiera”.

Pues bueeeeeeeno, respecto a quién va a cubrir el importante (pero no tanto, según) puesto de Veras Godoy, la 4T no entendió con lo sucedido en el Metro que no es bueno dobletear cargos de gran responsabilidad y, por lo mientras, del Censia se hará cargo Hugo López-Gatell… o, cuando no pueda, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Total, no pasa nada si se distraen de sus responsabilidades.