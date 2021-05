Renuncia Víctor Fuentes, candidato de Morena a alcaldía de Monterrey

Cuando no se las bajan las autoridades, las candidaturas solitas se bajan. El caso es que Morena se quedó sin candidato para Monterrey, a sólo dos semanas y cachito de que se lleven a cabo las elecciones.

Víctor Fuentes, candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, se bajó de la contienda. ¿Por? Según el propio candidato… ahora “excandidato”, hubo diferencias con uno de los partidos que lo postuló (ahhh, porque era una coalición conformada por Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza)… y como la candidatura se estaba convirtiendo en algo distinto a lo establecido en el “pacto original”, pues Fuentes mejor dijo “bye”.

“En diferentes momentos y circunstancias, me ha sido solicitada una preponderante identidad con uno de los partidos integrantes, a lo cual no cedí, pues nunca fue el planteamiento original. De haber sido así definitivamente no hubiera aceptado la invitación, como tampoco acepte la de muchos otros partidos que tuvieron a bien invitarme a ser su candidato y lo cual agradezco”, señaló Víctor Fuentes.

De acuerdo con Proceso, antes de lanzarse por la alcaldía de Monterrey con Morena, Fuentes era parte del PAN. Así que para abanderar a la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” tuvo que renunciar a 27 años de militancia en el balnquiazul.

Cabe señalar que Fuentes dice haber aceptado la invitación de Morena-Verde-PT-Nueva Alianza… pero como candidato ciudadano, así que cuando le dijeron que se tenía que presentar como candidato de un partido (no sabemos cuál, guiño-guiño) se rehusó.

Se baja @VictorFuentesNL de la contienda por la alcaldía de Monterrey. pic.twitter.com/ctPNKbeUyI — josue becerra (@josuebecerra) May 13, 2021

“No hay condiciones para una competencia sana y de altura”, lamentó Fuentes en el video con el que oficializó su renuncia, luego de haberla presentado por escrito ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL). “Hoy se ha entrado, en lugar de una competencia pareja y justa, en una desgastante situación donde buscar ganar a base a presiones, mentiras, ataques, señalamientos, guerra sucia, desacredito, denuncias, etcétera”.

Rápido Morena encontró al sustituto de Víctor Fuentes

Parece que en la coalición encabezada por Morena para Monterrey ya nomás estaban esperando la renuncia de Fuentes, porque tan luego que ésta sucedió, se anunció al flamante sustituto: se trata de Felipe de Jesús Cantú… también expanista.

“Nos enorgullece nombrar a nuestro candidato y Futuro Alcalde de Monterrey, el lic. Felipe de Jesús Cantú, a quien agradecemos su dedicación y disposición para siempre luchar con la frente en alto, que nada lo detiene, que nada lo vence”, señala el comunicado con el que la coalición “juntos haremos historia en Nuevo León” presentó a su nuevo abanderado.

Cantú ya ni necesita presentación en Monterrey: ya fue regidor, diputado local, legislador federal (en representación regia)… además de alcalde. Todo esto en representación del PAN, así que ya sabrán a qué le tiran si votan por él.