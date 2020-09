AMLO confirma renuncia de Víctor Manuel Toledo en Semarnat; llega María Luisa Albores

Ya estaba más que cantado y AMLO sólo lo confirmó: Víctor Manuel Toledo renunció a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por cuestiones de salud —y tras la filtración de un audio donde el doctor acusó que la 4T estaba llena de contradicciones y que Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, operaba a favor de las empresas por encima de los temas ambientales.

“En efecto, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente, él es una gente honesta y profesional, de primera pero está mal de salud”, dijo AMLO en la conferencia mañanera de este 2 de septiembre.

Víctor Manuel Toledo se va de Semarnat

Luego, el presidente se explayó en decir que el investigador ya no estaba para combinar los asuntos de la política y los malestares de salud —porque igual él pensaba que eran rollos de la pequeño burguesía, pero no, a todos les pega el estrés.

“Además, la actividad pública, el servicio público produce estrés, antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

“Él es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto y consecuente del país entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando a su salud y que pensaba renunciar desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico (…) La semana pasada me dijo que no podía seguir entonces ya me presentó su renuncia como se dio a conocer en los medios”, concluyó.

Para rematar con este asunto, Andrés Manuel López Obrador anunció que al quite entrará María Luisa Albores, quien era secretaria del Bienestar y pues pasará a la Semarnat para continuar con la agenda ambientalista de la 4T.

¿Quién se quedará en la Secretaría del Bienestar? Javier May, funcionario que se desempeñó como subsecretario de esta dependencia.

El audio de Toledo

A inicios de agosto se filtró en los medios un audio en el que Víctor Manuel Toledo lanzaba un par de críticas sobre las contradicciones de la 4T y la operación del empresario Alfonso Romo.

Toledo aseguró que tanto Romo como Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Agrario, trabajaban a favor de las empresas y por encima de los temas ambientales.

En el caso de Alfonso Romo, el exsecretario de Semarnat reveló que el empresario hasta organizó una reunión para que la Semarnat dejara de presionar a Grupo México —compañía responsable del derrame de residuos tóxicos en Río Sonora.

Y para rematar, Toledo acusó que AMLO no está del todo comprometido con el proyecto Sembrando Vida.

Tras estas declaraciones, el presidente dijo que todos tenían derecho de externar su opinión y semanas después, Toledo presentó su renuncia por motivos de salud. Esta es la segunda vez que un funcionario deja la Semarnat.