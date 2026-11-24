Repartidores por aplicación convocaron a una marcha en CDMX para este viernes 13 de noviembre, con la que buscan protestar contra nuevas medidas de movilidad, las restricciones al servicio de mototaxis y el cobro del 2%, pues aseguran que afectan sus ingresos y ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.

Lo que necesitas saber: El gremio de repartidores exige mejores medidas contra la inseguridad y las extorsiones de las autoridades en la CDMX.

Los repartidores por aplicación ya se cansaron de la inseguridad en México y las condiciones laborales precarias que empeoran con las medidas que impuso el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Por qué hay protesta de repartidores en la CDMX?

Luego de las nuevas medidas de movilidad que impuso el Gobierno, consideran que estas afectan sus ingresos y también ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.

Entre sus principales inconformidades está el plan piloto anunciado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), que contempla placas de carga y licencias especiales para las motocicletas utilizadas en servicios de reparto.

Para ellos, esto representa más gastos y trámites para quienes utilizan sus motos como herramientas de trabajo, por lo que piden que se eliminen estas disposiciones.

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Pero eso no sería todo, y es que la iniciativa presentada por la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, tampoco los tiene muy contentos que digamos. Esta propuesta busca prohibir el servicio de transporte de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones.

La iniciativa argumenta que este tipo de viajes representa riesgos para los usuarios debido a los accidentes viales. Sin embargo, los repartidores consideran que una medida así afectaría a miles de personas que dependen de estos servicios para generar ingresos.

De acuerdo con lo que mencionaron, al menos 30 mil personas podrían quedarse sin esta fuente de trabajo.

Además, las nuevas disposiciones sobre scooters y bicicletas eléctricas también complican el uso de estos vehículos, por lo que exigen que se cancelen las medidas relacionadas con este medio de transporte.

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El temible cobro del 2% que rechazan los repartidores

Además de todo, los repartidores también se niegan al famoso cobro del 2% por uso y explotación de la infraestructura pública de la CDMX.

Este aprovechamiento se estableció para las plataformas digitales que facilitan la entrega de mercancías y, aunque el cobro corresponde a las empresas, los repartidores aseguran que termina afectando sus ingresos.

Por eso, otra de sus exigencias es que el Gobierno capitalino transparente en qué está utilizando el dinero que recauda por este concepto.

Inseguridad y extorsión de las autoridades: Repartidores piden más seguridad

Recientemente nos enteramos del caso de “Lord Pistolas”, un hombre que amenazó a un repartidor con un arma de fuego en la colonia Xoco. Aquí puedes leer más del caso. Sin embargo, los casos se repiten. Por ejemplo, el de un repartidor que fue privado de su libertad en una residencia tras discutir con la mujer que hizo el pedido.

¿Y qué pasa con las autoridades? En México Mágico los repartidores han reportado las extorsiones por parte de elementos policiales en la CDMX. ¿No se supone que no los que “nos cuidan”? O más bien, ¡hay que cuidarse de ellos!

Y no sólo porque amenazan a los repartidores, sino también a la ciudadanía: “Ni sabes que traigo un arma, ¿verdad?” le dijo retadora la policía a un ciudadano que documentaba las extorsiones.

¿Hay afectaciones viales por la protesta de repartidores en la CDMX?

La protesta de repartidores en la CDMX mantiene cerrada la circulación de Venustiano Carranza: desde 5 de Noviembre y AV- 20 de Noviembre, a la altura de Uruguay, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La alternativa vial es Servando Teresa de Mier y Eje Central. ¡OJO! Los repartidores señalaron que intentarán no afectar el transporte público, pues reconocen que una gran parte de la población depende de este para trasladarse.

Así respondió la SEMOVI a los repartidores

Y es que las movilizaciones de los repartidores no han terminado. Ante esta situación, la SEMOVI publicó una tarjeta informativa este 23 de noviembre para fijar su postura frente a las inconformidades de los trabajadores.

En el documento, la dependencia señaló que el diálogo es la única vía para implementar políticas públicas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Foto: X @LaSEMOVI

Pero eso no fue todo, pues también aclaró que no puede cancelar una medida que todavía no entra en vigor, en referencia a las nuevas disposiciones de movilidad que han generado inconformidad entre los repartidores.

Además, informó que durante las últimas semanas distintas secretarías del Gobierno capitalino han establecido mesas de diálogo con los trabajadores para escuchar sus demandas y avanzar en sus planteamientos.

Aunque, con este comunicado, tal vez los repartidores se sientan más ofendidos que escuchados, pues tuvieron que llegar hasta las movilizaciones para conseguir que las autoridades atendieran sus inconformidades, y no precisamente por gusto.