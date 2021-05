Reportan otro tiroteo en California; se registran al menos 10 cada semana en EUA este 2021

Este 26 de mayo, el Departamento de Policía de San José, California, informó que se presentó un nuevo tiroteo cerca del centro en la avenida Younger y la calle San Pedro. Lamentablemente, éste se suma a la larga lista de ataques que se han dado en Estados Unidos; de hecho, estiman que se han presentado alrededor de 10 tiroteos cada semana este 2021.

Por medio de sus redes sociales oficiales, el Departamento de Policía de San José informó que se presentó este miércoles un nuevo tiroteo exactamente en la avenida Younger y la calle San Pedro. Además, el sheriff del condado de Santa Clara indicó que al atacante lo abatieron.

A shooting at the VTA facility on Younger St has left several people being treated, but the situation is still being assessed. The shooter is no longer a threat, and the facility has been evacuated. I will update as more information becomes available.

— Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021