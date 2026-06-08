Lo que necesitas saber: No han faltado quienes se preguntan si la presión por tener todo listo para la llegada de visitantes extranjeros con motivo del Mundial 2026 pudo haber influido en que comiencen a surgir este tipo de problemas.

Tal parece que la ciudad se está cayendo a pedazos y es que, OTRA VEZ, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportaron un incidente que parece chiste, pero es anécdota.

La tarde de este 8 de junio, a través de redes sociales comenzaron a viralizarse algunas fotografías en las que se puede observar maquinaria pesada que terminó dentro de un presunto socavón que se habría abierto en la rampa de acceso al área de salidas de la Terminal 2, según los reportes.

Foto: @lumendoz

Y es que resulta difícil de creer, pues apenas hace unos días también se reportó el desprendimiento de una estructura metálica de un puente peatonal en la Terminal 1, un incidente que ocurrió a pocos días de que se anunciaran las remodelaciones realizadas rumbo al Mundial 2026.

Y aunque ya se había dado el banderazo a varias de las obras, todavía hay zonas que continúan en trabajos de mantenimiento, algo que ha provocado complicaciones para los usuarios.

De hecho, el 7 de junio el AICM informó a través de su cuenta de X que, debido a trabajos de mantenimiento en la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, los pasajeros debían llegar con hasta tres horas de anticipación para evitar contratiempos y no perder sus vuelos.

Hasta el momento, el AICM no ha emitido información oficial sobre este hundimiento. Sin embargo, las imágenes ya comenzaron a generar críticas entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan las condiciones de las reparaciones realizadas en el aeropuerto.

Además, no han faltado quienes se preguntan si la presión por tener todo listo para la llegada de visitantes extranjeros con motivo del Mundial 2026 pudo haber influido en que comiencen a surgir este tipo de problemas.

Por ahora habrá que esperar a que las autoridades aeroportuarias expliquen qué fue lo que ocurrió exactamente y si este incidente provocará nuevas afectaciones en los accesos de la Terminal 2.