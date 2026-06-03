Lo que necesitas saber: Una conductora resultó lesionada que según el AICM la cobertura del seguro atenderá los daños ocasionados por el percance.

Una vez más, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entró a la polémica. Y es que este 2 de junio colapsó parte de la techumbre metálica de un puente peatonal ubicado en los accesos de la Terminal 1 del aeropuerto.

Los primeros reportes del incidente comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías y videos de la estructura caída sobre la vialidad, lo que rápidamente encendió las alarmas entre automovilistas y pasajeros.

Foto: @lopezdoriga

Y es que apenas el pasado 30 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró las remodelaciones realizadas en el AICM rumbo al Mundial de 2026, pues se espera la llegada de miles de turistas durante la justa deportiva.

Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, la tarde de este lunes una parte del techo metálico del paso peatonal se vino abajo y terminó sobre la zona de circulación vehicular, provocando afectaciones en el tránsito y la movilización de cuerpos de emergencia.

Tras el incidente, una conductora resultó lesionada. A través de su cuenta de X, el aeropuerto informó que recibió atención médica inmediata.

Asimismo, el AICM señaló que se abrirán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas de lo ocurrido. También indicó que la cobertura del seguro atenderá los daños ocasionados por el percance.

Debido al incidente, se cerró la circulación en Circuito Interior, antes del acceso a la Terminal 1, lo que provocó importantes afectaciones viales en la zona.

Ante esta situación, el aeropuerto habilitó transporte de apoyo para que los pasajeros pudieran llegar a la Terminal 1 mientras continúan las labores en la zona.

Foto: Captura de pantalla

Por ahora, habrá que esperar a que las autoridades informen qué provocó la caída de la techumbre, especialmente porque ocurre apenas unos días después de que se presentaran las obras de renovación del aeropuerto.