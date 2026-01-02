Lo que necesitas saber: Después de un sismo, si tu casa presenta daños o grietas, puedes llamar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

Los movimientos telúricos son súper comunes en la capital del país, por eso creemos que la siguiente información puede ayudarles mucho: Les contamos con quiénes o con qué dependencias pueden reportar grietas o daños causados por sismos en la CDMX.

¿Con quiénes se pueden reportar grietas o daños provocados por sismos en la CDMX?

A veces son sismos con epicentro en las costas mexicanas los que nos sacan un susto, como en Oaxaca y Guerrero; pero también puede darse el caso que sean microsismos los que nos den una sorpresa en la CDMX, que a pesar de su baja intensidad, igual pueden provocar grietas o daños en casas y edificios.

Foto: Stephania Carmona // Sismos con epicentro en CDMX.

Sí, por ejemplo, el temblor que se sintió este viernes 2 de enero de 2026 provocó algunas afectaciones en inmuebles ubicados en la capital del país, o al menos eso reportaron algunos usuarios de redes sociales.

Y a todo esto algunos se preguntarán: ¿con quiénes se reportan estos daños?

Para empezar, hay que destacar que pueden llamar en la Ciudad de México a Locatel, al 55 56 58 11 11, para informar sobre cualquier afectación o emergencia después de cualquier movimiento telúrico.

Sismo 2 de enero / Imagen: SSN

También pueden llamar a las dependencias de Protección Civil de cada una de las alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón: 5516 0561, 5516 5244.

5516 0561, 5516 5244. Azcapotzalco: 5353 3056, 5353 3119.

5353 3056, 5353 3119. Benito Juárez: 5523 9873, 5605 9687.

5523 9873, 5605 9687. Coyoacán: 5610 8173, 5338 5003, 5610 8699.

5610 8173, 5338 5003, 5610 8699. Cuajimalpa: 5813 7438, 5813 2649.

5813 7438, 5813 2649. Cuauhtémoc: 2452 3330 a 33, 2452 3324.

2452 3330 a 33, 2452 3324. Gustavo A. Madero: 5781 8107, 5781 3608, 5750 0278.

5781 8107, 5781 3608, 5750 0278. Iztacalco: 5664 9930.

5664 9930. Iztapalapa: 5664 9930.

5664 9930. Magdalena Contreras: 5449 6009, 5449 6194, 5449 6042.

5449 6009, 5449 6194, 5449 6042. Miguel Hidalgo: 5540 3956, 4611 7056, 5276 7700.

5540 3956, 4611 7056, 5276 7700. Milpa Alta: 5844 6788,5844 0038.

5844 6788,5844 0038. Tláhuac: 5862 9969, 5862 9970, 5859 4805.

5862 9969, 5862 9970, 5859 4805. Tlalpan: 54 86 16 50, 5486 1549.

54 86 16 50, 5486 1549. Venustiano Carranza: 5768 0650.

5768 0650. Xochimilco: 5675 7020.

NOTA: No olviden agregar “55” antes de cada uno.

Recomendaciones generales después de un sismo

De acuerdo con la mismísima Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, después de un sismo, es importante tener en mente lo siguiente:

Revisar tu casa o edificio (observar si no presenta algún daño)

Estar al pendiente de posibles fugas de gas, por lo que se recomienda no encender cerillos ni velas en espacios cerrados

Utilizar el teléfono solo para emergencias

Mantenerte informado y no difundir rumores

Recordar que se pueden originar réplicas, por lo que es importante mantener la calma

Por acá les dejamos una nota que también podría interesarles: