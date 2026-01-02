Lo que necesitas saber:
Después de un sismo, si tu casa presenta daños o grietas, puedes llamar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.
Los movimientos telúricos son súper comunes en la capital del país, por eso creemos que la siguiente información puede ayudarles mucho: Les contamos con quiénes o con qué dependencias pueden reportar grietas o daños causados por sismos en la CDMX.
¿Con quiénes se pueden reportar grietas o daños provocados por sismos en la CDMX?
A veces son sismos con epicentro en las costas mexicanas los que nos sacan un susto, como en Oaxaca y Guerrero; pero también puede darse el caso que sean microsismos los que nos den una sorpresa en la CDMX, que a pesar de su baja intensidad, igual pueden provocar grietas o daños en casas y edificios.
Sí, por ejemplo, el temblor que se sintió este viernes 2 de enero de 2026 provocó algunas afectaciones en inmuebles ubicados en la capital del país, o al menos eso reportaron algunos usuarios de redes sociales.
Y a todo esto algunos se preguntarán: ¿con quiénes se reportan estos daños?
Para empezar, hay que destacar que pueden llamar en la Ciudad de México a Locatel, al 55 56 58 11 11, para informar sobre cualquier afectación o emergencia después de cualquier movimiento telúrico.
También pueden llamar a las dependencias de Protección Civil de cada una de las alcaldías de la CDMX:
- Álvaro Obregón: 5516 0561, 5516 5244.
- Azcapotzalco: 5353 3056, 5353 3119.
- Benito Juárez: 5523 9873, 5605 9687.
- Coyoacán: 5610 8173, 5338 5003, 5610 8699.
- Cuajimalpa: 5813 7438, 5813 2649.
- Cuauhtémoc: 2452 3330 a 33, 2452 3324.
- Gustavo A. Madero: 5781 8107, 5781 3608, 5750 0278.
- Iztacalco: 5664 9930.
- Iztapalapa: 5664 9930.
- Magdalena Contreras: 5449 6009, 5449 6194, 5449 6042.
- Miguel Hidalgo: 5540 3956, 4611 7056, 5276 7700.
- Milpa Alta: 5844 6788,5844 0038.
- Tláhuac: 5862 9969, 5862 9970, 5859 4805.
- Tlalpan: 54 86 16 50, 5486 1549.
- Venustiano Carranza: 5768 0650.
- Xochimilco: 5675 7020.
NOTA: No olviden agregar “55” antes de cada uno.
Recomendaciones generales después de un sismo
De acuerdo con la mismísima Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, después de un sismo, es importante tener en mente lo siguiente:
- Revisar tu casa o edificio (observar si no presenta algún daño)
- Estar al pendiente de posibles fugas de gas, por lo que se recomienda no encender cerillos ni velas en espacios cerrados
- Utilizar el teléfono solo para emergencias
- Mantenerte informado y no difundir rumores
- Recordar que se pueden originar réplicas, por lo que es importante mantener la calma
