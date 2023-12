Lo que necesitas saber: Realmente, Donald Trump no necesitaría de Colorado para llegar al poder... sin embargo, es necesario impugnar el fallo para evitar que en otros estados se trate de aplicar la misma.

“¿Cómo que no voy a poder votar por este güey, nomás porque es bien incendiario?” Más o menos así piensan los republicanos de Colorado y, por eso, acaban de impugnar el fallo de la Suprema Corte del Estado que deja a Donald Trump fuera de la carrera presidencial de 2024 por haber tenido que ver con la toma del Capitolio de 2021.

14a enmienda deja fuera a Trump de boletas en Colorado

De acuerdo con medios internacionales, lo hecho por los republicanos de Colorado es el primer paso para que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomen este caso y, en una de ésas, reviva las aspiraciones presidenciales del expresidente Trump (si es que en algún momento estuvieron muertas).

Hace una semana, la Corte de Colorado determinó que Donald Trump es inelegible para presidente. Una decisión tomada en consideración de la 14ª enmienda de los Estados Unidos, la cual impide ocupar cargos públicos a cualquier persona que “participe en una insurrección o rebelión”. Y, bueno, como hace no mucho se estableció que el expresidente sí tuvo algo que ver con la toma del Capitolio del 2021, pues todo quedó puesto para dejarlo fuera de la carrera presidencial de 2024.

Foto: Reuters

Aunque, por aquello de las fiestas decembrinas, todo esto se desarrolla en un clima muy conchudo, tiene (tenía, mejor dicho) una intensidad un poco digna de película de Hollywood, ya que el fallo de la Corte Suprema de Colorado estaba en pausa… pero sólo hasta el 4 de enero, un día antes de la impresión de las boletas para las primarias republicanas del Estado. Con la apelación de los republicanos de Colorado, se extiende dicha pausa.

Republicanos de Colorado harían que el caso sea tomado por Suprema Corte de Estados Unidos

Bueno, la verdad es que ni tan intenso: si Donald Trump no es incluido en la papeleta de Colorado, no afectaría casi en nada su campaña, ya que no necesita del Estado para ganar el Colegio Electoral en las elecciones presidenciales (de hecho, perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en 2020). En lo que sí le podría pegar, es en el hecho de que el fallo abre la puerta para su eliminación en las papeletas de otros estados que sí necesitaría para regresar a la Casa Blanca. Cosas del sistema electoral gringo con las que, acá en México, poco estamos familiarizados.

Foto: Fulton Country

Quizás por lo anterior, la Corte de Colorado todavía espera que Donald Trump meta su propia impugnación. Con eso, se prevé que el caso sea tomado por la Suprema Corte de los Estados Unidos.

Un dato Godínez: La 14a enmienda fue establecida desde épocas de la Guerra Civil de Estados Unidos, para evitar que exconfederados regresaran al poder. Así, cualquiera persona que haya prestado el juramento de “defender la Constitución” y, luego, haya actuado contra ella, está imposibilitado de ejercer un cargo público.

