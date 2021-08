Ni en restaurantes o cines: México no pedirá certificado de vacunación COVID como en otros países

En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en México no se pedirá el certificado de vacunación de COVID-19 para poder entrar a espacios interiores como restaurantes, cines o museos. Esto también en referencia a lo que está pasando en otros países como Francia, donde es obligatorio presentar este documento sanitario para poder ingresar a este tipo de lugares.

¿Qué dijo AMLO sobre el certificado de vacunación?

Durante su conferencia de este lunes 2 de agosto, el mandatario tabasqueño comentó que, a diferencia de otros países como Francia o Italia, en México no se pedirá obligatoriamente el certificado de vacunación de COVID-19 para poder entrar a espacios interiores como restaurantes o cines.

Al respecto, comentó que en países europeos se están dando protestas porque están pidiendo el certificado de manera obligatoria: “En Europa hay manifestaciones muy fuertes porque están pidiendo una identificación de vacuna para moverse o para entrar a centros comerciales, restaurantes, y la gente se está oponiendo a eso”.

Luego, el presidente señaló que su gobierno no solicitará de manera obligatoria este documento: “Nosotros no vamos a pedir ese tipo de comprobantes, eso está muy claro, pero sí cuidar que no haya contagios”, dijo.

Contagios aumentan en el país

Por otra parte, el presidente declaró que los contagios de coronavirus están aumentando actualmente, aunque agregó que afortunadamente ya se vacunó a la mayoría de las personas mayores, y por esto mismo, han disminuido el número de muertos; “ahora los contagios tiene que ver con los jóvenes”, señaló.

Ante esta situación, López Obrador dijo que lo mejor sigue siendo la vacunación, por lo que invitó a la gente a que, si por alguna razón se les pasó o no lo hicieron porque tenían dudas, lo hagan, ya que está demostrado que funciona la vacuna.

Incluso, hizo un especial llamado a los jóvenes: “De todos modos pedirle a los jóvenes que cuiden a sus papás, a sus abuelitos, y que si salen positivos que se aíslen, que se cuiden y que no contagien a miembros de la familia que por la edad o enfermedades puedan tener problemas”, indicó finalmente.