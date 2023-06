Aunque en contadas veces AMLO ha nombrado a Gerardo Fernández Noroña como posible candidato presidencial, el haberlo excluido de la más reciente reunión de “corcholatas” hace pensar que ya lo está sacando de la jugada. De ahí el reproche del legislador.

“Yo creo que el compañero presidente López Obrador, al que respeto, al que admiro, al que seguiré apoyando hasta el último segundo de su mandato, al erigirse en garante de la unidad de este proceso y de la transparencia del método para decidir la candidatura, no debe excluir a nadie”, señaló Fernández Noroña en conferencia de prensa.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al ser cuestionado sobre su ausencia de la más reciente reunión de “corcholatas” (que es como AMLO llama a los presidenciables de Morena), el diputado Gerardo Fernández Noroña aseguro que lo que hizo el presidente no sólo lo excluye a él, sino que excluye a millones de mexicanos que lo siguen.

“[AMLO] está excluyendo la posición más de izquierda del movimiento, está asumiendo una posición sectaria, que es inaceptable para el líder del movimiento”, acusó el legislador en la parte más prendida de su posicionamiento.

“Gerardo Fernández Noroña y la bancada del PT (abril 2021)”. Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Así fue la reunión de la que excluyeron a Fernández Noroña

El lunes por la noche, luego del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, el presidente López Obrador convocó a ésta y las “corcholatas” de Morena a una cena en el restaurante que está en la parte superior de la librería Porrúa, ubicada en las cercanías de Palacio Nacional.

“Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos, estábamos muy contentos con ella y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema”, comentó AMLO en la mañanera de ayer, 6 de junio.

Gerardo Fernández Noroña explicó que él estuvo al tanto de cómo se fue convocando a la reunión. Supo de todo, pero no le quiso caer. “No voy a donde no me invitan”, reprochó el ya nombrado candidato presidencial del Partido del Trabajo… que, aunque aceptó que AMLO se puede reunir con quien se le dé su pin$%&/e gana, pues al haber juntado a las “corcholatas” es porque hubo tintes políticos en la comidita.

Al concluir su comentario, Gerardo Fernández Noroña señaló que ya tiene claro que así va a estar el asunto. Así que no pide “piso parejo” o que lo inviten a futuras reuniones de presidenciables. Ahí que hagan lo que quieran. Nomás que a la hora del proceso interno para elegir candidato, manos les van a faltar para pela… digo, “participaré y aspiro a ganar”.