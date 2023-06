Después del triunfo de Delfina Gómez en las elecciones del Estado de México, ya en la resaca del 5 de junio y en medio de la lluvia, hubo una reunión entre AMLO, gobernadores, gobernadoras y candidatos de Morena a la Presidencia.

O bueno, estamos hablando todavía de precandidatos a las elecciones internas de Morena para entonces ahora sí: ser el candidato o la candidata a la Presidencia en las elecciones de 2024.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Y seguro si ustedes siguen esto de la polaka mexicana, supieron que esta reunión —en el restaurante El Mayor, el que está arriba de la librería Porrúa, en el Centro Histórico— se ganó la atención de medios nacionales, que esa misma noche enviaron a sus reporteros a cubrirla.

La reunión de AMLO con candidatos y gobernadores de Morena

Para no hacerles largo el cuento, a esa reunión asistieron la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum —quien ya dijo que no renunciará a su cargo si ella no es la candidata a la Presidencia—, Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Jucopo en el Senado.

No fueron los únicos. Por allá también estuvieron la candidata ganadora en Edomex, Delfina Gómez, la gober de Campeche Layda Sansores, Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, María Lezama, gobernadora de Quintana Roo o Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Ok, ok. Y, ¿qué dijeron? ¿Para qué fue esta reunión? La verdad es que todo el grupo de Morena —junto con Mario Delgado, su dirigente— dio información muy general.

Que esta reunión con AMLO fue una cena, una celebración por el triunfo en el Estado de México y que no hablaron al cien de la elección interna que se viene.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Eso sí, según Monreal, AMLO habló con el grupo sobre la importancia de la unidad en Morena para llevarse las elecciones presidenciales de 2024 —como pasó en Edomex, caso contrario a Coahuila donde se desbandó el proyecto de este partido.

Y, ¿AMLO?

Por su parte, el presidente dijo que daría más detalles de esta reunión en la mañanera del 6 de junio y pues… ya en Palacio Nacional, dijo que no podía decir mucho.

Pero a grandes rasgos, repitió lo que les contamos más arriba: que la reunión era para mantener la unidad y celebrar el triunfo de Delfina Gómez en Edomex.

“No puedo mucho hablar de eso, por eso los invité a cenar aunque pagamos todos (…) Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina entre todos, estábamos muy contentos con ella y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones, vamos muy bien, estamos bien y de buenas pero pues ya no puedo hablar más sobre el tema”.

Y… prometió que no incidirá en la elección interna, “nada de tapados, nada de dedazo, nada de destapes”… ¿Ustedes qué dicen?