Lo que necesitas saber: La reunion entre Trump y Petro duró apróximadamente dos horas y fue a puerta cerrada. Al parecer, gran parte se centró en la lucha contra narcotráfico.

Pese a haberlo calificado de líder del narco (y eso todavía implica sanciones en contra de Colombia), Donald Trump se reunió con el presidente Gustavo Petro… y ya no se habló de esas acusaciones tan feas, ni de cómo el mandatario colombiano considera que las políticas de Trump son dignas de un dictador-imperialista-nazi. Nada: todo fue alabarse y darse regalitos.

Gustavo Petro y Donald Trump / Foto: @WhiteHouse

Reunión en la Casa Blanca entre Petro y Trump fue a puerta cerrada

Gustavo Petro no tuvo una bienvenida como las que reciben los representantes de Estado de alto nivel (pero tampoco tan gacha como la de María Corina Machado) y el asunto se limitó a una reunión a puerta cerrada. Luego, cada mandatario por su parte dio sus respectivas impresiones. El más emocionado Petro..

En redes, Petro presumió regalos y cariñitos que le hizo Trump, los cuales muy probablemente estarán matando de celos a Javier Milei. Pero, además de eso, asegura que ya se llegó a un… no, pues a nada. De acuerdo con Gustavo Petro lo más importante es que se reconoció que cada uno tiene diferente visión de cómo solucionar los problemas de la región.

Gorra de Trump “intervenida” por Petro: Foto: @petrogustavo

“Hacer las Américas grande”, propuso Petro a Trump, en referencia al conocido slogan del presidente de Estados Unidos (y luego de rayonearle una de sus gorras). “Creo que es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana, precisamente en el corazón del mundo. Y ahí la importancia de la reunión”.

No se comentó amenazas de intervención en Colombia

Bueno, además de haberle señalado lo obvio (y quizás sí era necesario) a Trump (que América Latina es diversa por sí misma y por eso es mejor hablar de “Américas”), Petro comentó que también se habló de la posibilidad de exportar gas de Venezuela a través de territorio Venezolano. Total, ya son amigos.

Gustavo Petro y Donald Trump / Foto: @petrogustavo

La reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca se dio luego de días de alta tensión en la que el republicano meneó en diversas ocasiones la idea de intervenir en Colombia para detener al mandatario sudamericano. Así como lo hizo en Venezuela con Nicolás Maduro… y, por qué no, si para Estados Unidos Petro es líder de un grupo de narco. Pero de eso ya no se habló.

“Me pareció estupendo”: Trump sobre Petro

Es más, Petro presumió que las autoridades de Colombia y Estados Unidos trabajan desde hace tiempo juntas y, de hecho, apenas hace no mucho lograron incautar un submarino con 10 toneladas de cocaína.

¿Y Trump? Bueno, el presidente de Estados Unidos se limitó a decir que la reunión con Petro fue muy buena.

Gustavo Petro y Donald Trump / Foto: @petrogustavo

“Me pareció estupendo”, aseguró el republicano a la prensa, para luego soltar muy al aire que igual y próximamente se levantarán sanciones que se han puesto en contra de Colombia… debido a las acusaciones de vínculos con el narco que pesan en contra de Gustavo Petro.

Al parecer, quedará para otra ocasión la propuesta energética de la que habló Petro hace semanas, cuando se dio el primer acercamiento entre mandatarios… un plan centrado en energías limpias y que haría ver innecesaria la lucha por el petróleo.