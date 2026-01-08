Lo que necesitas saber: Tremendo cambio: de una inminente intervención tipo Venezuela, ahora habrá reunión y hasta la posibilidad de un acuerdo de energías limpias.

La tensión entre Colombia y Estados Unidos se disipa, según parece. A casi una semana de la intervención militar que llevó a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y que Donald Trump insinuara que podría seguir lo mismo para Colombia y Gustavo Petro, una llamada telefónica es el primer paso para el diálogo.

Gustavo Petro, Presidente de Colombia / Foto: Facebook/gustavopetrourrego

El presidente Trump informó en Truth Social que tuvo “el honor” de hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En un tono demasiado amable para lo que ha pasado en los últimos días (meses, porque eso lleve Trump amenazando a Colombia).

El republicano dijo que en la conversación telefónica el mandatario colombiano le explicó “la situación de las drogas y otros desacuerdos” que han tenido.

Fotografía Donald J. Trump (Facebook)

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”, agregó Trump en su mensaje en el que adelantó que la cosa amistosa no queda así nomás: habrá pronto una reunión en Washington… a ver cómo le hacen, porque tan ruda estuvo la cosa entre ambos mandatarios, que hasta se le retiró la visa a Petro.

En fin… de esos detalles se encargará el secretario de Estado, Marco Rubio, y el titular de Asuntos Exteriores de Colombia.

Petro plantea dejar la lucha por el petróleo por un pacto de energías limpias

El presidente Gustavo Petro confirmó que sí hubo llamada, aclarando ante una multitud que Trump fue quien lo buscó… ¿una multitud? Sí, porque el primer paso para el diálogo habría sido buscado por el presidente estadounidense en medio de diversas movilizaciones convocadas por Petro en defensa de la soberanía de Colombia.

En mensaje en redes, Petro explicó que él primero mandó una carta a Trump, cuanto éste inició su gobierno, en 2025, para exponerle que, en lugar de peleas por petróleo en América Latina, podría existir una alianza energética… con energía limpias.

Manifestaciones en Colombia por rechazo a intervencionismo de Trump / Foto: @petrogustavo

“El potencial de energía limpia de América Latina, se hace realidad con una inversión de 500.000 millones de dólares, que los tiene es este momento EEUU. Esa es mi propuesta. Basada en la Paz, la Vida y la Democracia Global”.

Pues bien, parece que en la llamada de ayer, Petro y Trump hablaron de ese tema y otras cositas que habrán de profundizarse en persona. Así será, según parece: “Hablaremos con Trump, de la Paz del Continente, de la soberanía , de un Pacto por la Vida basado en las energías limpias”.