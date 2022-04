Participa Guardia Nacional en promoción de revocación de mandato, denuncia Acosta Naranjo

Una cosa es que funcionarios dejen botados sus puestos para irse a echarle porras a la revocación de mandato de AMLO (bastante fuera de lugar, para algunos), pero como que no se ve muy bien que Ejército y Guardia Nacional anden metidos en esos asuntos. ¿O sí?

Pues eso es lo que denunció ayer el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. Con una fotografía, el miembro de los galileos (una de las muchas tribus del Sol Azteca) denunció que funcionarios federales hicieron uso de aviones del Ejercito (la Guardia Nacional) para trasladarse en sus jornadas dedicadas a la promoción de la consulta de revocación de mandato de AMLO.

“Fuera mascaras. Todos usando aviones del ejército, para trasladarse de un mitin a otro, de un evento a otro. El General, el Srio de Gobernación, el líder partidario. La hipocresía es repugnante, pero la simbiosis de política y militares, en muy preocupante”, acusó Acosta Naranjo.

De acuerdo con Aristegui Noticias, la Guardia Nacional habría transportado a funcionarios federales (uno de ellos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López) a un acto convoca por Morena en Torreón, Coahuila.

Además del titular de la SEGOB, habrían viajado senadores y diputados… y hasta el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Bueno, quizás quitar el “habría”, ya que en video compartido por el mismo Acosta Naranjo, Mario Delgado, líder de Morena, presenta al militar en uno de los eventos para promover la revocación de mandato.

Todo en este video es sumamente grave, violatorio de la ley y la ética política. Lo más grave es la participación en un evento proselitista de morena del General Luis Rodríguez Bucio, Jefe de la Guardia Nacional. Estamos instalados en el Chavismo puro.

pic.twitter.com/rU3828qkJD — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) April 3, 2022

“Convocar a los jefes militares a inmiscuirse de lleno en asuntos políticos es algo que ni Díaz Ordaz se atrevió a realizar. La presencia del Secretario de Gobernación, Adan Augusto, lo iguala a la ética de Bartlett, lo de Mario, es lo DE MENOS”, lamentó el perredista, echándole cremota a su denuncia.

De acuerdo con Flight Radar, el viaje habría sido realizado el pasado 2 de abril. La nave de la Guardia Nacional parece que se fletó varios viajes: de Ciudad de México a Torreón, de Torreón a Hermosillo y de Hermosillo a Ciudad de México… datos que, según Aristegui Noticias, coinciden perfectamente con la agenda del encargado de Gobernación, quien el fin de semana dejó sus labores propias del cargo para irse a echarle porras a la consulta de revocación de mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

“La verdad, es que no voy a hablar de la reforma eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor presidente en la historia moderna del México”, señaló Adán Augusto en el acto realizado en Sonora, donde dijo que AMLO le advirtió tener “cuidado”… no lo fueron a correr los del INE.

“Le dije, mire no me pueden correr, pero supongamos que en uno de sus excesos me corran, pues me voy a parar con Durazo en la esquina de la calle Pino Suarez y Niños Héroes, a decir que es un honor que me corran por apoyar a Obrador”, agregó el titular de la SEGOB.