Preguntas y respuestas sobre la consulta de Revocación de Mandato en México

El próximo 10 de abril, en todo México, se llevará a cabo la consulta popular de Revocación de Mandato que tiene como objetivo decidir si el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, continúa con su cargo o se retira por pérdida de confianza.

En torno a esta consulta y el proceso que implica han surgido muchas preguntas, que si ya se aplicará en todos los sexenios, que si cuántos votos se necesitan, etc. Así que vámonos por partes…

Primero la pregunta obligada…

¿Qué es la consulta de revocación de mandato?

De acuerdo con la Ley de Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso, el objetivo es regular y garantizar el ejercicio del derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia “mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”.

En otras palabras, lo que se busca es consultar a los mexicanos si quieren que el presidente continúe en su cargo o se retire.

¿Esta consulta se llevará a cabo por default en todos los sexenios, a los 3 años de gobierno?

No. La ley estipula que el inicio del proceso de revocación de mandato solo puede proceder a partir de la petición de los ciudadanos. Pero no crean que con que lo pida Fulanito y Sutanito ya comenzará, la solicitud tiene que venir de al menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores (2 millones 758 mil personas), además siempre y cuanto en esa solicitud se encuentre al menos el 3% de personas de la lista nominal de electores de al menos 17 estados.

El presidente no puede pedir el inicio del proceso y los ciudadanos solo pueden pedirlo una vez por sexenio, una vez que hayan pasado 3 años de gobierno. Si en el sexenio siguiente los mexicanos no solicitan el proceso, entonces la consulta no se llevará a cabo y todo continúa como de costumbre.

Fue el 18 de enero pasado cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que ya tenía verificadas las firmas necesarias para solicitar la consulta.

¿Cuántos votos se tienen que juntar para que el presidente le haga caso al resultado?

Independientemente si la población determina que sí se quede o que no, es necesario que participe al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores para que el presidente esté obligado a acatar el resultado, esto es que voten al menos 37 millones 479 mil 798 de personas.

Por ejemplo, si en la consulta participó solo el 10% de los registrados en la lista nominal de electores, aunque ese 10% decida que el presidente se tiene que ir, no se irá porque no se cumple con la mayoría absoluta requerida por la ley. Aunque ojo acá, el presidente López Obrador ha afirmado en varias ocasiones de que aunque no vote el 40% de la los electores, se retirará si la mayoría así lo decide.

“Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios e ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón que participe”, dijo.

¿Cómo se verá la boleta para la consulta de revocación de mandato?

Desde el 21 de octubre del año pasado Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 aprobó de forma unánime el diseño y la impresión de la boleta que se usará.

La boleta, como con la de los expresidentes, será de color rosa. Del lado izquierdo tendrá un talón con el nombre de la consulta, el estado y el distrito correspondiente. Se especifica que el periodo ordinario constitucional de mandato, por el que se está votando, es el de 2018 al 2024. La pregunta es:

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Habrá de dos sopas: elegir que se le revoque el mandato o que siga en la Presidencia.

El encargado de imprimir los documentos es Talleres Gráficos de México, mientras que la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN) será la encargada de fabricar el líquido indeleble.

¿Qué se necesita para votar?

Para empezar verificar que cumples con los requisitos: ser ciudadano mexicano, estar inscrito en el Padrón Electoral y no contar con una sentencia ejecutoria que suspenda los derechos políticos. Como en cualquier proceso electoral, es necesario tener una credencial para votar vigente.

Los mexicanos que viven en el extranjero ¿pueden votar en la consulta?

Sí. Lo primero que los mexicanos que residen en el extranjero debieron hacer es registrarse en el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero. Esto finalizó el 10 de marzo.

Para los que sí se registraron, recibieron a más tardar el 26 de marzo las cuentas de acceso al Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI). El periodo desde el 27 y hasta el 30 de marzo los ciudadanos pueden acceder al sistema para conocer su funcionamiento.

Finalmente el voto puede hacerse entre el 1 y el 10 de abril. Así es como los mexicanos en el extranjero verán la boleta.

¿Dónde encuentro la casilla en la que me toca votar?

¿Quieres acudir a votar pero no sabes en dónde se ubicará la casilla más cercana a tu domicilio? El Instituto Nacional Electoral (INE) puso a disposición de la ciudadanía un sitio web para, de acuerdo con la sección electoral de cada persona, indicar la o las casillas más cercanas.

Lo primero que tienes que hacer para saber cuál casilla te quedará más cerca el 10 de abril para votar en la consulta de Revocación de Mandato tienes que entrar al sitio ubicatucasilla.ine.mx. Ten a la mano tu credencial de elector porque vas a necesitar consultar la sección electoral que te corresponde a partir de tu domicilio.

Te vas a encontrar un sitio web con un mapa del país. Primero coloca el estado al que perteneces. Luego, en tu credencial de elector ubica tu sección y ponle buscar.

Inmediatamente encontrarás el domicilio con la casilla que te toca, el horario en que estará funcionando y la manera en que se distribuirán los apellidos para registrarse a la hora de la votada.

Pero ¿qué pasa si ese día estoy en otro lugar del país y aún así quiero votar? En este sitio web encontrarás también las direcciones de las casillas especiales que recibirán a personas que se encuentran fuera de la sección electoral correspondiente a su domicilio.

¿Quiénes serán los funcionarios de casilla?

De acuerdo con el sorteo del INE que se llevó a cabo a finales de enero, los suertudos que participarán en la fiesta democrática, como funcionarios de casilla, son los que hayan nacido en el mes de mayo y su primer apellido comience con la letra B.

Para estas fechas esas personas ya debieron haber recibido capacitación y están más puestas que calcetín para el 10 de abril. En las casillas para la Revocación de Mandato habrá una presidencia, una secretaría, un escrutador y un suplente general. O sea, en cuestión de personal serán más pequeñas que en una elección federal.

¿Cómo será el proceso para contar los votos y anunciar los resultados de la consulta?

Una vez que se cierren las casillas electorales instaladas para la consulta, los consejos distritales iniciarán con el cómputo ininterrumpido de los resultados. Es decir, van a sumar los resultados registrados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.

Después de que el cómputo termine, se emitirán los resultados de la Secretaría Ejecutiva del INE para que el Consejo General pueda hacer el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados.

Toda la documentación se va al Tribunal Electoral quien resolverá los medios de impugnación que puedan presentarse, realizará el computo final de la votación y emitirá la declaratoria de validez de la revocación de mandato.

En el caso de los votos de mexicanos en el extranjero, se instalará una mesa de escrutinio y cómputo electrónica única para contar estos votos en las oficinas centrales del INE. Serán los funcionarios quienes tendrán la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos. El conteo de votos se transmitirá en vivo.

¿Cuánto costó la consulta de revocación de mandato?

Durante una sesión del Consejo General Electoral del INE, a finales de febrero pasado, el consejero presidente Lorenzo Córdova, anunció que en total de gastarán mil 629.6 millones de pesos en la Revocación de Mandato. Esto luego de que aprobaran nuevas medidas de ahorro para sumar 416.6 millones de pesos al gasto disponible para la consulta.

El Consejero Ciro Murayama explicó que “lo que está haciendo el INE en realidad no es gastar menos, sino ver cómo puede gastar todo lo posible en hacer la Revocación de Mandato”.

¿México es el único país con revocación de mandato?

En realidad no. En América Latina, de los 20 países solo 6 contemplan en sus leyes la revocación de mandato, ya sea presidencial o legislativa. Pero de ese total, solo 4 países la aplican a nivel presidencial: Bolivia, Ecuador, Venezuela y México.

Los demás países como Cuba y Panamá, contemplan la revocación de mandato a nivel legislativa, es decir, poder quitar a un legislador de su cargo por consulta popular. En el caso de México, el presidente, los diputados y los senadores podrán ser objeto de una revocación de mandato.

La figura de la revocación de mandato (recall, en inglés) es muy vieja en Estados Unido. Es más, apareció por primera vez en 1631. En Suiza el mecanismo se encuentra previsto en seis territorios, aunque no ha nivel federal. En Argentina no está puesto en la Constitución Nacional pero sí en varias provincias.