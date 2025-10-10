Revocan licencia a CIBanco y deja de operar en México tras acusación de lavado de dinero

Lo que necesitas saber: CIBanco pidió voluntariamente la revocación de su licencia por ser lo mejor para sus clientes

CIBanco finalmente deja de operar en México, a unos meses de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a dicha institución de presuntamente estar relacionada con lavado de dinero del narcotráfico.

Así lo informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) este viernes, 10 de octubre, iniciando de una vez el proceso de liquidación de esa institución.

CIBanco deja de operar en México

Por si te preguntas qué rayos pasó con CIBanco, aquí la respuesta oficial del IPAB:

“A raíz de un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, CIBanco decidió solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación voluntaria de su autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple. Esta decisión obedece a lo que los accionistas consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes. De esta forma, la CNBV aprobó la solicitud de revocación de la autorización”.

En resumen: CIBanco ya no tiene licencia para operar en México tras las acusaciones de lavar dinero de cárteles. Por lo anterior, el IPAB comenzará a liquidar a las personas que tenían sus ahorros con este banco.

La única operación que se podrá realizar en CIBanco a partir de este 10 de octubre es el pago de algún crédito que se haya solicitado con la institución.

Comunicado del IPAB

IPAB inicia proceso para liquidar a clientes y ahorradores de CIBanco

Está difícil entenderle a eso de las altas finanzas, así que el IPAB emitió una serie de condiciones, puntos y aclaraciones para quien tenía ahorros y depósitos garantizados con CIBanco, para poder recibir el pago que le corresponde.

En primer lugar, señalan que los depósitos están asegurados por hasta 400 mil UDIS por persona, que al día del inicio de la liquidación equivalen a 3 millones 424 mil 262 pesos.

Es posible acudir a cualquier sucursal de CIBanco o a las instalaciones del IPAB para aclarar cualquier duda que se tenga con su pago, esto a partir del próximo 13 de octubre.

¿Cómo obtener tu pago tras la liquidación de CIBanco?

El IPAB habilitó una serie de páginas para que accedas dependiendo de tu situación con CIBanco, pero vale la pena mencionar que para recibir tu pago debes hacer un registro en su portal de pagos, www.gob.mx/ipab, completar el formulario, proporcionar una cuenta CLABE y recibir un correo electrónico de confirmación (a partir del 13 de octubre también).

Las operaciones protegidas conforme a la ley, y por lo tanto, aquellas cuyos clientes o beneficiarios pueden obtener liquidación, son los depósitos, préstamos y créditos incluidos en las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito: Cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, entre otros. El IPAB hará los pagos en los primeros 90 días naturales a partir de la fecha en que CIBanco entra en estado de liquidación (es decir, dentro de tres meses).

A continuación los diferentes enlaces con la información precisa dependiendo del caso o tu necesidad:

Las operaciones con CIBanco que no están protegidas por el IPAB

Ojo, que no todas las operaciones o tratos que se tenían con CIBanco cuentan con la protección del IPAB como para recibir un pago o liquidación. A continuación la lista: