Ausencia de Ricardo Anaya en audiencia fue injustificada, FGR puede pedir orden de aprehensión

Aunque hay quienes quieren justificar que Ricardo Anaya no se haya presentado a su audiencia para encarar las acusaciones en contra por supuestos sobornos, el juez que lleva el caso no encontró razón sostenible y dejará que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda como mejor le convenga…

Y todo apunta a que será solicitando la muy cantada orden de aprehensión en contra de Ricky Riquín.

De acuerdo con Animal Político, el juez federal no encontró justificación válida para la ausencia de Anaya en su audiencia… y, aunque la hubiera, ésa sus abogados la tenían que haber presentado antes de que arrancara la mentada audiencia. Cosa que no ocurrió.

“De manera excepcional se podría autorizar un aplazamiento si hubiera una razón material para ello, pero ustedes ni siquiera tienen contacto con su cliente”, criticó el juez Marco Antonio Fuentes.

Efectivamente… Para colmo, los abogados de Ricardo Anaya nomás fueron a poner su cara de güeyes, aceptando que desconocían las razones por las que su cliente no se presentó. De hecho, reconocieron que no tienen contacto con él… así que les fue bateada su solicitud para reprogramar la audiencia.

Los representantes de la FGR no perdieron oportunidad de señalarle al juez que desde julio pasado Ricardo Anaya no se encuentra en México. Y dado que la audiencia se ha reprogramado en diversas ocasiones y la de ayer requería su presencia física obligatoria, entonces, es evidente que el excandidato presidencial no tiene la mínima intención de comparecer.

¿Y qué sigue, entonces? Pues la orden de aprehensión contra Anaya ya está más que anunciada. De hecho, si se hubiera presentado a la audiencia de ayer, la FGR ya tenía lista la petición para imponerle prisión preventiva justificada… pero como nomás no dejó verse, irá la detención por las malas: con orden girada por el juez.

De acuerdo con Animal Político, autoridades de la FGR confirmaron que será en los próximos días cuando se pida formalmente la orden de aprehensión contra Ricardo Anaya.

¿Y qué dice Anaya?

Pues no acudió a tribunales… pero bien que estuvo en redes. En su nueva faceta de influencer, Ricardo Anaya sacó un nuevo video en el que aseguró que la audiencia había sido “suspendida” (pero cuál, si la verdad es que no se realizó por su ausencia).

Sin mucho material nuevo, el excandidato presidencial hasta echó mano de la celebración del Día del amor y la amistad para criticar que el gobierno de AMLO no garantiza que la gente pueda pasarla, acá rico, con sus seres queridos…

En fin, en un video de más de cuatro minutos, Anaya habló de todo, menos de cuándo o cómo va a enfrentar las acusaciones en su contra. Según él, tiene todo a favor: quién lo señala de haber recibido sobornos es Emilio Lozoya, quien podría pasar 54 años en prisión.