Tsss: Ricardo Anaya no llegó a su audiencia con la FGR

Ahora sí aplicó la de no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y todo está listo para la audiencia inicial de Ricardo Anaya con la FGR en el Reclusorio Norte… aunque, el panista no se lanzó de manera presencial.

Los que sí llegaron a los juzgados del Reclusorio Norte fueron los abogados de Anaya, quienes aseguraron que las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de su cliente no tienen pies ni cabeza.

Ricardo Anaya no llegó a su audiencia con la FGR

Ya ven que al excandidato a la Presidencia de México la FGR le sigue los pasos tras una denuncia hecha por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

La denuncia asegura que Ricardo Anaya —entre otros exlegisladores— recibió unos moches por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para que diera luz verde a la reforma energética. Y se supone que este dinero provenía de la empresa brasileña Odebrecht.

Pues bien, este lunes 14 de febrero, día de los enamorados, es la audiencia inicial de Anaya… a la que el panista no asistió de forma presencial.

Los únicos que llegaron por su pie fueron sus abogados. De este grupo, Eduardo Aguilar aseguró que las acusaciones no tienen sustento y bueno, mientras a la defensa no la mueven de ahí, la FGR tiene de dos sopas, o al menos eso es lo que se sabe.

Hace varios días, Animal Político compartió que la Fiscalía buscará que el juez ordene la detención y prisión preventiva en contra de Anaya.

Y que tenía dos alternativas: si Ricardo Anaya acudía de manera presencial, la FGR pediría como medida cautelar la prisión preventiva justificada mientras se abre un proceso en su contra.

La otra —en caso de no presentarse, como justo hoy sucedió—, la FGR buscaría moverse en una audiencia privada y pedir al juez que ordene su detención por los presuntos delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.

En ambos escenarios, la FGR va sí o sí en contra del panista. Ahora, habrá que esperar el desarrollo de esta audiencia inicial, que es como para calar las aguas previo a que se abra un proceso por delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa por los presuntos moches.

¿Qué dice AMLO?

Desde Palacio Nacional, AMLO declaró que lo de Anaya sería un escándalo en cualquier país, hizo un resumen de la denuncia de Emilio Lozoya y todo lo dejó en manos de los muchachos de la FGR.

“Vamos a ver en qué termina la investigación”.