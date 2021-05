Bours, candidato de MC en Sonora, pide votar por el PRI: “no es declinación, es acuerdo”

Se acabó la temporada de chapulineo, ahora sigue la de las declinaciones. Aunque Ricardo Bours dice que no declina, nomás llegó a un acuerdo… acuerdo en el que ni tomó en consideración al partido que lo candidateó… y mucho menos a sus seguidores.

A poco menos de 20 días de las elecciones, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, le paró a su campaña y pidió mejor darle su voto a Ernesto Gándara, quien abandera la coalición PRI-PAN-PRD.

Lo anterior apesta a declinación, pero Bours aclara que no está declinando… sólo que llegó a un “acuerdo de unidad” con el candidato priista y por eso pide que voten por él. Es para que Sonora “recupere la seguridad y la prosperidad”, dice.

“Que nuestras propuestas se complementen, no se enfrenten. Unimos nuestra visión para caminar en el mismo sentido”, señala Bours en el que da a conocer que le abre el camino a Ernesto Gándara. “Con este acuerdo sumamos, no restamos ni dividimos. Se suman los proyectos y las propuestas de los dos candidatos sonorenses para tener lo mejor de los dos”.

Ahhh, pero hace una semana:

Acuerdo Bours-Gándara llega tras asesinato de candidato de Cajeme

Aunque no señala si el abandono de su intención de ser gobernador de Sonora tiene que ver con alguna amenaza o agresión, Ricardo Bours inicia su comunicado haciendo una extensa referencia al reciente asesinato de su compañero de partido, Abel Murrieta.

“Lamentablemente no fue un hecho aislado, es la grave consecuencia de la incontrolable violencia e impunidad que está devastando al país”, lamenta el ahora excandidato. “Nadie puede solo, los sonorenses nos necesitamos a todos y cuando lo has dado todo y el esfuerzo no alcanza, el sonorense no declina, se suma porque sobre cualquier ambición o proyecto personal, está el interés general de Sonora”.

Movimiento Ciudadano no apoya decisión de Bours

Pues chido el cuerdo, pero a Movimiento Ciudadano no le cayó muy en gracia la decisión de Ricardo Bours. Por medio de un comunicado, el partido naranja aclara que la decisión de su candidato fue personal, por lo que no la comparten ni apoyan.

“Movimiento Ciudadano seguirá en la contienda como señal de respeto a las y los ciudadanos que han confiado en nosotros”, agrega el comunicado en el que se indica que, en el transcurso del día, se dará una rueda de prensa para informar que personas siguen representando a MC en Sonora.

Entonces, ¿habrá nuevo candidato? No… De acuerdo con Animal Político, en vista de que Bours no está declinando de manera oficial, Movimiento Ciudadano no puede sustituirlo con otro candidato.