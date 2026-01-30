Lo que necesitas saber: La acusación indica que Ricardo Mendoza es responsable por no accionar una válvula de freno de emergencia, pero él argumenta que no estaba capacitado ni autorizado para esa maniobra

Estamos ante otra posible historia de versiones encontradas entre autoridades y presuntos involucrados en una situación delicada. Ricardo Mendoza Cerón, detenido como parte de la tripulación del Tren Interoceánico que se descarriló el año pasado, hizo saber a través de su esposa que están en un error.

Ricardo Mendoza fue detenido por presunta omisión en el Tren Interoceánico

La FGR detuvo a Ricardo Mendoza el pasado 28 de enero, por presuntamente omitir accionar la válvula de freno de emergencia cuando el maquinista iba a exceso de velocidad.

Fue identificado como “Jefe de Despachadores”, y ahí es donde viene el problema, pues él asegura que su puesto es otro y que no está capacitado para ser parte de la tripulación ni hacer maniobras operativas como acusan.

Descarrilamiento Tren Interoceánico / Captura de pantalla (video Grupo Fórmula)

Niegan que Ricardo Mendoza tuviera la responsabilidad que señala la acusación de la FGR

En entrevista en “Así Las Cosas”, de W Radio, la esposa de Ricardo Mendoza Cerón, Mariana Mondragón Sánchez, presentó un audio y documentos para mostrar que él no es parte de la tripulación ni Jefe de Despachadores.

“Necesito que hagan un oficio dirigido a la juez, o a quien lo tengan que dirigir, que diga puntualmente que no soy parte de la tripulación, que especifique bien mi puesto. En algunos oficios han puesto que soy Jefe de Despachadores, y no, soy jefe de Departamento de Despacho. Además, que diga que yo no tengo capacitación en operar los controles de la locomotora y que no estoy autorizado a operarlos, ningún tipo de control en la locomotora. Me están chingando”, se escucha decir al detenido en un audio enviado a su esposa.

Mariana Mondragón presentó una nómina donde se indica que el puesto de su esposo es el mencionado, de Jefe de Departamento de Despacho, asegurando que sus funciones son enteramente de oficina y no como parte de la tripulación, como señala la acusación de la FGR.

“Él es jefe de Despacho, no Jefe de Controladores. Su labor es prácticamente de oficina”, dijo.

¿Cuáles son las funciones del Jefe de Despacho en el Tren Interoceánico?

En el mismo programa, Gabriela Warkentin dio a conocer que las funciones del Jefe de Despacho, según la información oficial, son las siguientes:

Ejecuta los programas de la operación ferroviaria para ver la asignación de recursos

Atiende las visitas e inspecciones para la regulación

Reporta e informa los eventos ferroviarios

Mantiene y controla el tráfico de trenes y equipo de vía

Programa las salidas y llegadas de trenes a fin de supervisar el tráfico

¿En qué va el proceso contra Ricardo Mendoza?

Lo último sobre la presunta responsabilidad de Ricardo Mendoza por el accidente del Tren interoceánico, es que la jueza de Control Diana Isabel Ivens Cruz dio validez a los argumentos de la FGR, acreditando que la responsabilidad de lo sucedido recaería en Ricardo, así como en Felipe de Jesús Díaz Gómez y Emilio Erasmo Canteros Méndez, señalados como Conductor y Maquinista.

Ya fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Se encuentran detenidos en el Centro de Justicia Penal “El Amate”, en Chiapas.